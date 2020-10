Das Heimspiel des FSV Mainz 05 in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach wird ohne Zuschauer stattfinden. Das teilten die Rheinhessen am Donnerstag mit.

Aufgrund der erhöhten Corona-Inzidenzwerte hatte die Stadt Mainz entschieden, nur noch 100 statt der eigentlich geplanten 250 Zuschauer ins Stadion zu lassen.

Anzeige

Auch nach Rücksprache mit Fanvertretern beschloss der Klub, komplett auf Besucher zu verzichten.

Wie die 05er mitteilten, wäre der "finanzielle und organisatorische Aufwand zur Tribünenöffnung und Vorbereitung sowie Durchführung aller notwendigen Hygienemaßnahmen unverhältnismäßig" bei nur 100 Zuschauern.