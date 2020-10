Serge Gnabry darf seine Quarantäne früher als erwartet beenden und kann damit ab sofort wieder am Mannschaftstraining des FC Bayern teilnehmen.

Wie die Münchner am Sonntag mitteilten, wurden nach Gnabrys positiv ausgefallenem Covid-19-Test mittlerweile diverse weitere Testungen durchgeführt. Alle vier PCR-Tests und zwei Antigen-Tests in den vergangenen vier Tagen fielen dabei negativ aus.

Das Münchner Gesundheitsamt geht deshalb davon aus, dass der positive PCR-Test am Dienstag falsch-positiv war und Gnabry nicht am Coronavirus erkrankt sei. Die Quarantänemaßnahmen wurden deshalb aufgehoben.

Der Nationalspieler trifft bereits am Sonntag wieder zum Kreis der Mannschaft und tritt am Montag die Reise nach Moskau an. Auch beim Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau am Dienstag kann Gnabry wieder eingesetzt werden. (Champions League: Lokomotive Moskau - FC Bayern am Di. ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Antigen- und PCR-Tests fallen negativ aus

Eigentlich muss eine Person nach einem positiven Test für zehn Tage in Quarantäne, auch wenn die weiteren Testungen negativ ausfallen. Da bei Gnabry aber mittlerweile vier negative Tests vorliegen und am Samstag und Sonntag auch keine Antikörper gegen das Virus gefunden wurden, hob das Amt die Quarantäne schon nach fünf Tagen auf.

Trainer Hansi Flick hatte am Samstag noch gesagt: "Auch ein Antigentest heute Morgen war negativ. Wir haben mit unserem Professor Dr. Roland Schmid gesprochen, der sagte, dass es einer der wenigen Fälle sein kann, die vielleicht falsch positiv waren. Deswegen muss man einfach mal abwarten."

Einen Tag später hat das Warten ein Ende.