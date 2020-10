Der FC Bayern ist in den letzten Tagen des Transferfensters noch einmal so richtig aktiv auf dem Markt.

Die Verpflichtung des spanischen Mittelfeldspielers Marc Roca steht kurz bevor, auch Dauerflirt Callum Hudson-Odoi könnte noch an die Säbener Straße wechseln. Bevor das Transferfenster am Montag um 18 Uhr schließt, könnte von den Verantwortlichen außerdem auch noch eine weitere Verpflichtung bekanntgegeben werden: die von Eric Maxim Choupo-Moting.

Der Deutsch-Kameruner spielte zuletzt für Paris Saint-Germain. Momentan ist er vereinslos, könnte sich einem Klub also ablösefrei anschließen.

Bayern in "fortgeschritteten Gesprächen" mit Choupo-Moting

Der französische Sportjournalist Saber Desfarges, der für Telefoot arbeitet, hatte von fortgeschrittenen Verhandlungen berichtet. Gegen Mittag berichtete er zudem davon, dass Choupo-Moting bei den Münchnern einen Zwei-Jahres-Vertrag erhalten werde.

SPORT1 kann bestätigen, dass die Bayern Interesse an einer Verpflichtung von Choupo-Moting haben.

Der Stürmer zeigte in Paris immer wieder, dass er von der Bank kommend einen Einfluss auf das Spiel haben kann. Die Bayern suchen noch einen Backup für Robert Lewandowski, der Transfer könnte also für beide Seiten Sinn machen. Zumal Choupo-Moting - wie zuletzt in Paris - auch auf den Flügeln agieren kann. Auch hier sind die Münchner noch auf der Suche nach Verstärkungen.

Für die Bayern wäre ein solcher Deal also ein günstige Möglichkeit, eine Lücke im Kader zu stopfen. Für Choupo-Moting ist ein Engagement beim deutschen Rekordmeister mit Sicherheit ebenfalls sehr attraktiv.