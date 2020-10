Verliert Borussia Dortmund auch gegen den SC Freiburg? (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse Bundesliga)

Nach der 0:2 Niederlage am zweiten Spieltag gegen den FC Augsburg und der 2:3 Niederlage im Supercup gegen den FC Bayern trifft der BVB am Samstag im Signal-Iduna-Park auf den Sport-Club aus Freiburg. (Borussia Dortmund - SC Freiburg am Sa. ab 15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Freiburg reist nach einem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg mit vier Punkten im Gepäck als Tabellenfünfter ins Ruhrgebiet. Dortmund geht als Tabellenzehnter in den dritten Spieltag. (SERVICE: Tabelle Bundesliga)

Der Sport-Club gewann nur vier von 43 Duellen gegen den BVB. In der vergangenen Saison unterlagen die Badenser dem BVB im Signal-Iduna-Park mit 0:1. Im Breisgau trennten sich die Mannschaften 2:2.

BVB - Freiburg: Streich fordert Schnelligkeit

Auch in dieser Saison rechnet Christian Streich mit einem knappen Spiel. "Es wird spannend gegen Dortmund", sagt der SC-Trainer auf der Pressekonferenz. "Es geht um die Bereitschaft, in die Zweikämpfe zu gehen und darum, nicht wenige für uns zu entscheiden. Und wenn mal einer ausgespielt wird, muss sofort zugeschoben werden. Es geht um Schnelligkeit im Kopf und in den Beinen."

Streich erwartet nach der Niederlagen des BVB in Augsburg ein stürmisches Dortmund. "Die Dortmunder wollen die Niederlage gegen Augsburg vergessen machen. Mir wäre es wesentlich lieber gewesen, wenn sie letzte Woche 2:0 gewonnen hätten. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Dortmund absolut Vollgas geben wird. Nicht nur 20 Minuten, sondern 90 Minuten. Da werden wir sehen, wie ballsicher, wie cool und wie laufstark wir sein können."

BVB - Freiburg: Wird Haaland rechtzeitig fit?

Der BVB bangt vor dem Duell mit den Süddeutschen um Torjäger Erling Haaland. Der Norweger fehlte krankheitsbedingt im Training unter der Woche.

Freiburg muss wohl weiter auf das Debüt von Neuzugang Guus Till warten. Der Niederländer stieg erst in dieser Woche ins Teamtraining ein. Ein Einsatz am Wochenende kommt wohl noch zu früh.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Witsel, Meunier, Guerreiro, Bellingham Reyna - Haland, Sancho

SC Freiburg: Müller - Schmid, Lienhart, Heintz, Günter - Santamaría, Höfler, Sallai, Grifo - Höler, Petersen

So können Sie die Partie Borussia Dortmund - SC Freiburg LIVE verfolgen

TV: Sky

Stream: Skygo

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App