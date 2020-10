Die erhoffte Entwarnung kommunizierte Werder Bremen grün auf weiß.

"Kein weiterer COVID-19-Fall" - die Botschaft auf der Homepage der Hanseaten war kaum in der Welt, da bat Florian Kohfeldt sein Team am Freitagnachmittag zurück auf den Trainingsplatz.

Der Bremer Aufwärtstrend soll durch den positiven Coronatest des U21-Nationalspielers Felix Agu nicht gestoppt werden.

Dennoch wurde die Mannschaft durch die Infektion beim Youngster ordentlich durchgerüttelt. "Wichtig ist, dass wir jetzt den Schalter wieder umlegen - auch, weil die Spieler natürlich in Sorge waren", berichtete Geschäftsführer Frank Baumann vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (Bundesliga: Werder Bremen - TSG Hoffenheim um 18 Uhr im LIVETICKER) über die Stunden der Ungewissheit.

Chong darf doch spielen

Die Bremer hatten sich nach Bekanntwerden des Testergebnisses am Mittwoch freiwillig in Quarantäne begeben.

Erst als eine weitere Testreihe am Freitag ausschließlich negative Ergebnisse hervorgebracht hatte, verließ die Mannschaft bis auf Tahith Chong die Selbstisolation – der die Quarantäne mittlerweile allerdings auch verlassen durfte und einsatzbereit ist.

"Bei uns herrscht der Grundsatz, dass wir kein Risiko auf Kosten unserer Spieler eingehen werden", begründete Baumann das Vorgehen.

Nach der vergangenen Chaos-Saison mit der äußerst schmeichelhaften Rettung in der Relegation ist die Hoffnung auf eine sorgenfreie Spielzeit an der Weser groß.

TSG weiter ohne Kramaric

Dass der ordentliche Start jedoch trügerisch sein kann, zeigt der Blick zurück. Im vergangenen Jahr hatte Werder zum gleichen Zeitpunkt nur einen Punkt weniger auf dem Konto - dann ging es bergab.

Die in der Bundesliga zuletzt zweimal geschlagene TSG kommt derweil mit neuem Mut an die Weser. Zwar wird der an Corona erkrankte Torjäger Andrej Kramaric dem Team von Sebastian Hoeneß am Sonntag weiterhin fehlen. Kramarics Ausfall verhinderte jedoch auch nicht den erfolgreichen Auftakt in die Europa League am Donnerstag beim 2:0 gegen Roter Stern Belgrad.

Vor dem Gastspiel in Bremen hat der TSG-Coach Respekt - trotz der Unruhe beim Gegner. Ein Coronfall wie nun bei Werder "stört die Vorbereitung. Das nötigt einer Mannschaft eine gewisse Flexibilität ab", sagte Hoeneß - die Partie werde dennoch eine "Herausforderung".

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Groß, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Friedl - Mbom, Bittencourt - Füllkrug, Sargent

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Rudy, Samassekou, Sessegnon - Baumgartner, Geiger - Bebou, Bruun Larsen

