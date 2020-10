Aufsteiger Arminia Bielefeld setzt im Liga-Heimspiel gegen den FC Bayern München am Samstag (Bundesliga: Arminia Bielefeld - FC Bayern München am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) auf eine Außenseiterchance.

"Gegen den FC Bayern hast du in zehn Spielen neunmal keine Chance - und im zehnten Spiel liegt es an deiner eigenen Effektivität, ob du was mitnimmst", sagte Trainer Uwe Neuhaus am Donnerstag. "Wir wollen da sein, wenn der FC Bayern nicht bei 100 Prozent ist."

Selbst die allerbeste Leistung biete allerdings gegen eine Weltklassemannschaft keine Gewissheit für einen Punktgewinn: "Manchmal kannst du gegen Bayern 100 Prozent abliefern und hast trotzdem keine Chance. Wir wollen aber trotzdem den Weg nach vorne suchen und sie vor Probleme stellen."

Ob Zuschauer zugelassen sein werden, stand am Donnerstag noch nicht fest. Der Inzidenzwert liegt in Bielefeld über der Grenze von 35.