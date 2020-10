Am Freitagabend empfängt der FC Schalke 04 den VfB Stuttgart. (Bundesliga: FC Schalke 04 - VfB Stuttgart am Fr. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Unterschiedlicher könnten die Gemütslagen kaum sein. Während Aufsteiger Stuttgart bislang positiv überrascht, geht die Krise auf Schalke auch unter dem neuen Coach Manuel Baum weiter. (Service: Bundesliga Tabelle)

Für den ersten Sieg in dieser Saison soll Mark Uth sorgen, der bei den vergangenen beiden Spielen aufgrund von muskulären Problemen nicht zum Einsatz kam. Der Stürmer steht in der Startelf und verdrängt dort Rabbi Matondo. Außerdem ersetzt Can Bozdogan im Mittelfeld Nabil Bentaleb.

FC Schalke 04 - VFB Stuttgart: Schwaben mit Saisonstart nach Maß

Die Stuttgarter überzeugen Fans und Kritiker durch ansehnlichen und erfolgreichen Offensivfußball. Acht Punkte nach fünf Spielen und Rang fünf in der Tabelle sprechen eine klare Sprache. Der Aufsteiger ist in der Spur.

"Es ist an uns, Woche für Woche eine Energieleistung abzurufen. Wenn wir das tun und die Räder ineinandergreifen, sind wir auf einem guten Weg und können viele Mannschaften ärgern", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Der Fußballlehrer warnt aber davor, die angeschlagenen Schalker zu unterschätzen: "Schalke steht ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand. Das macht sie auch unberechenbar, zumal sie auch sehr variabel agieren. In den vergangenen Spielen war deutlich zu erkennen, dass sie einen Plan haben. Gegen Dortmund hatten sie defensiv ordentliche Phasen und haben es dem Gegner schwer gemacht, ein Tor zu schießen."

Schalke - Stuttgart: Schalke mit Horror-Statistiken

Auf diesen guten defensiven Ansätzen möchte Manuel Baum bei Schalke aufbauen. Denn 19 Gegentore nach fünf Spielen sind Ligatiefstwert und die Zahlen eines Abstiegskandidaten.

Trotzdem kritisierte Baum nach dem Revierderby vor allem die Offensivleistung seiner Mannschaft: "Das ganze Thema 'mit Ball' war einfach viel zu wenig. Gegen den Ball kann man den Jungs keinen großen Vorwurf machen. Aber, wenn wir den Ball erobert hatten, dann konnten wir gar nicht so schnell schauen, wie der wieder weg war."

Diese Kritik ist verständlich, da Schalke mit nur zwei geschossenen Toren auch die schwächste Offensive der Liga stellt.

Die Knappen müssen gegen den VfB Stuttgart endlich ihre Bundesligatauglichkeit unter Beweis stellen. Der VfB hingegen verspürt wenig Druck. Ein Sieg würde den guten Saisonstart veredeln.

Die Aufstellungen

Schalke: Rönnow - Thiaw, Sané, Nastasic Ludewig, Mascarell, Ozcipka - Bozdogan, Harit - Paciencia, Uth

Stuttgart: Kobel - Stenzel, Karazor, Kempf - Coulibaly, Endo, Mangala, Sosa - Klimowicz, Castro - Kalajdzic

