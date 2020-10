Der FC Augsburg muss das bereits ausverkaufte Spitzenspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig ohne Zuschauer austragen.

Am Wochenende stiegen die Infektionszahlen in der Stadt so deutlich an, dass die Behörden einen Ausschluss des Publikums verfügten.

6000 Karten waren bereits verkauft

Für die Begegnung mit dem Tabellenführer hatte der Tabellenzweite bereits die bislang erlaubten 6000 Karten verkauft.

"Selbstverständlich akzeptieren wir die Entscheidung der Stadt", sagte Geschäftsführer Michael Ströll. Er bat jedoch darum, die Diskussion um die Zulassung von Zuschauern künftig "objektiver" zu führen.

Die Behörden sollten berücksichtigen, dass es sich "um Freiluftveranstaltungen handelt, wir ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet und entsprechende Schutzmaßnahmen umgesetzt haben".