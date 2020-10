Am Samstagnachmittag kämpfen der FC Bayern und Borussia Dortmund wieder um die Tabellenspitze - wenn auch nur im Fernduell. Die beiden punktgleichen Topteams können Spitzenreiter RB Leipzig zumindest vorübergehend vom Platz an der Sonne stoßen. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Für den Rekordmeister aus München geht es dabei am sechsten Spieltag zum Auswärtsspiel nach Köln. (Bundesliga: 1. FC Köln - FC Bayern am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) Die Dortmunder sind zu Gast auf der Bielefelder Alm. (Bundesliga: Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Bayern-Trainer Flick rotiert

Bayern-Trainer Hansi Flick verzichtet gegen die seit 15 Spielen sieglosen Kölner auf Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeldstar Leon Goretzka. Das Duo steht aufgrund der Belastungssteuerung nicht im Kader. Für Lewandowski stürmt Neuzugang Eric Maxim Choupo-Moting. (Service: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Anstelle von Goretzka rückt Javi Martínez in die Anfagself. Mit Choupo-Moting, Leroy Sané und Bouna Sarr stehen drei Sommer-Neuzugänge in der Startformation. Insgesamt nimmt Flick im Vergleich zum 2:1-Sieg in der Champions League bei Lokomotive Moskau sechs Änderungen vor.

Aufstellung Köln gegen FC Bayern

Köln: T. Horn - Wolf, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Özcan - Limnios, Duda, Jakobs - Andersson

FC Bayern: Neuer – Sarr, Süle, Boateng, Pavard - Kimmich, Martínez - Gnabry, Müller, Sané - Choupo-Moting

BVB ohne angeschlagenen Haaland

Der BVB tritt auf der Bielefelder Alm ohne Erling Haaland an. Wie der BVB mitteilte, fehlt der Norweger aufgrund leichter Knieprobleme. "Unter der Woche in der Champions League wird er wieder dabei sein", sagte Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, vor dem Spiel bei Sky. "Wir haben einen sehr breiten Kader und rotieren dann wieder auf einigen Positionen."

Die Dortmunder treten am Mittwoch in der Königsklasse beim FC Brügge ein.

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Nilsson, Lucoqui - Hartel, Prietl - Doan, Schipplock - Klos

Dortmund: Bürki - Meunier, Hummels, Akanji, Passlack - Bellingham, Delaney - Sancho, Reus, Hazard - Brandt

Außerdem empfängt die Eintracht aus Frankfurt Werder Bremen. Beide Mannschaften legten einen guten Saisonstart hin und sind Punktgleich. Vor allem die Bremer sind nach der Horror-Saison im Vorjahr sehr zufrieden mit den acht geholten Punkten. (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Werder Bremen am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Bremen-Trainer Florian Kohfeldt lobte die Eintracht auf der Pressekonferenz: "Physis, Variabilität im Aufbau, unglaublich mannorientiertes, starkes Pressing, maximale individuelle Qualität im vorderen Bereich: Kamada, Silva, Dost."

In der letzten Partie des Nachmittags spielt der FC Augsburg gegen den 1. FSV Mainz 05. (Bundesliga: FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Startaufstellungen:

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen:

Frankfurt: 1 Trapp - 19 Abraham, 20 Hasebe, 13 Hinteregger - 18 Toure, 3 Ilsanker, 17 Rode - 11 Zuber - 15 Kamada - 9 Dost, 33 Silva

Bremen: 1 Pavlenka - 18 Moisander, 13 Veljkovic, 32 Friedl - 23 Gebre Selassie, 35 Maximilian Eggestein, 36 Groß, 34 Mbom - 22 Chong, 10 Bittencourt - 19 Sargent

FC Augsburg - FSV Mainz 05:

Augsburg: 1 Gikiewicz - 32 Framberger, 6 Gouweleeuw, 19 Uduokhai, 22 Iago - 33 Strobl, 25 Gruezo - 20 Caligiuri, 16 Vargas - 28 Hahn, 11 Gregoritsch

Mainz: 27 Zentner - 4 St. Juste, 15 Kilian, 19 Niakhate, 18 Brosinski - 6 Latza, 14 Kunde Malong - 8 Öztunali, 5 Boetius, 7 Quaison - 9 Mateta

