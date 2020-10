Nach den Länderspielen ist vor der Bundesliga!

Am Wochenende geht es endlich wieder los. Der Anstoß am 4. Spieltag ist allerdings nicht am Freitag, 20.30 Uhr - sondern erst am Samstag um 15.30 Uhr.

Das Spiel, das eigentlich für Freitagabend vorgesehen ist, findet dagegen 24 Stunden später statt. Borussia Mönchengladbach empfängt den VfL Wolfsburg demnach am Samstag um 20.30 Uhr.

Kein Freitagabend-Spiel

Doch wie kommt es zu dieser ungewöhnlichen Zeit?

Der Grund für den späten Anpfiff liegt daran, dass bis Mittwochabend noch viele Spieler noch mit ihren Nationalmannschaften in der Nations League, WM-Qualifikation oder Testspielen unterwegs waren.

Um gewährleisten zu können, dass alle Profis genug Zeit haben sich zu regenerieren, hat die DFL die Freitagspartie an diesem Spieltag ausgesetzt.

Somit finden am Samstag insgesamt sieben Spiele statt: Fünf Partien um 15.30 Uhr, eine um 18.30 (Bielefeld - FC Bayern) und eine um 20.30 Uhr (Gladbach - Wolfsburg).