Der FC Bayern ist in der Bundesliga wieder zurück in der Spur.

Nach der klaren Niederlage in Hoffenheim (1:4) und dem Zittersieg gegen Hertha BSC (4:3) hat sich der Rekordmeister der Pflichtaufgabe bei Arminia Bielefeld mit einem souveränen 4:1-Sieg entledigt. (Spielplan der Bundesliga 2020/21)

In der Tabelle steht das Team von Trainer Hansi Flick mit neun Punkten hinter Spitzenreiter RB Leipzig auf Platz zwei, Bielefeld rangiert auf Position 13. (Tabelle der Bundesliga)

Tolisso sieht Rot

Allerdings schaffen sie es wieder nicht, ohne Gegentor zu bleiben. Außerdem mussten die Gäste die letzte Viertelstunde in Unterzahl bestreiten, nachdem Corentin Tolisso nach einer "Notbremse" gegen Fabian Klos die Rote Karte sah. Der Franzose ersetzte im defensiven Mittelfeld Joshua Kimmich, dessen Freundin das zweite Kind erwartet.

Die Bayern, die Trainer Flick im Vergleich zum Pokalspiel vor zwei Tagen gegen den 1. FC Düren (3:0) auf neun Positionen verändert hatte, hatten die finale Vorbereitung auf die Partie in ungewohnter Umgebung bestritten. Die Spieler zogen sich nicht etwa in der Gäste-Kabine um, sondern in der nahegelegenen Gertrud-Bäumer-Realschule. Grund dafür waren die strengen Corona-Regeln.

Thomas Müller (8.) und Robert Lewandowski (25., 45.+1) mit einem Doppelpack sorgten für eine beruhigende 3:0-Pausenführung. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte dann auch Müller seinen zweiten Treffer (51.) - und für die Arminia schien sich eine schmerzhafte Demütigung anzubahnen.

Doan trifft für die Arminia

Doch auch die Bielefelder durften einen Torerfolg bejubeln, Ritsu Doan traf zum 1:4 aus Sicht der Gastgeber.

Insgesamt aber war der Sieg der Bayern zu keiner Zeit gefährdet, von Beginn an machten sie ernst.

Lewandowski spielte Müller mit der Hacke frei, dessen abgewehrter Schuss landete wieder vor seinen Füßen: Der Rest war ein Kinderspiel. Europas Fußballer des Jahres Lewandowski machte anschließend seine persönliche Bundesliga-Sammlung mit einem strammen Rechtsschuss von der Strafraummitte voll.

Bayern ganz in weiß

Die in weiß gekleideten Bayern behielten auch danach die Ruhe und den Ball. Eine Volleyabnahme von Müller (15.) parierte Stefan Ortega im Arminia-Tor wie auch Tolissos Distanzschuss (34.) glänzend. Vor allem Müller sorgte stets für Stress in der Arminia-Defensive.

Das erste Pflichtspiel beider Teams seit elf Jahren blieb daher ein einseitiges. Die Arminia wurde zwar etwas mutiger und suchte in der Spitze immer wieder ihren Kapitän Fabian Klos, der in der 31. Minute im Eins-gegen-Eins gegen Manuel Neuer scheiterte. Weitere brenzlige Situationen spielte die Neuhaus-Elf im ersten Abschnitt aber nicht heraus.

Zumindest 5400 Zuschauer sollten das Spiel in der Schüco-Arena ursprünglich verfolgen. Als der Inzidenzwert jedoch auch in Bielefeld über 35,0 stieg, schloss die Arminia gezwungenermaßen die Stadiontore. Mit der Spieldauer fehlte die Unterstützung von der Rängen, die Bayern sparten angesichts des anstehenden Mammutprogramms mit sechs Spielen in den kommenden 21 Tagen Kräfte.

Chancen gab es aber dennoch. Lewandowski legte nach einem Ortega-Patzer beinahe sein drittes Tor nach, scheiterte aber an der Latte (49.). Besser machte es kurz darauf Müller. Weil auch die Gäste immer wieder kleine Lücken in der Abwehr ließen, kam die Arminia zu Konterchancen. Doan nutzte eine solche für etwas Ergebniskosmetik. Javi Martinez, der den Platzverweis von Tolisso mit einem Fehlpass in Richtung des Franzosen eingeleitet hatte, köpfte anschließend noch an den Pfosten (79.).

