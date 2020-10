Die letzten sechs Bundesliga-Spiele hat der FC Schalke 04 bereits verloren und seinen Vereins-Negativrekord eingestellt - nun droht ein neuer Tiefpunkt.

Sieben Mal in Folge hat Schalke in der Bundesliga-Geschichte noch nie verloren. Das wollen der neue Trainer Manuel Baum und seine Knappen im Duell mit Union Berlin auf jeden Fall verhindern (Bundesliga: FC Schalke 04 - Union Berlin, 18 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

"Wir wollen alles dafür geben, dass wir die drei Punkte hier behalten", betonte der Bayer, der Ende September die Nachfolge von David Wagner angetreten hatte. (DATENCENTER: Tabelle Bundesliga)

Schalke muss auf Uth verzichten

Der Sieg wären für den Tabellenletzten "natürlich extrem wichtig", sagte Baum, der gegen Union sein Heimdebüt als Knappen-Coach feiert. Dabei muss Baum allerdings auf Offensivspieler Mark Uth verzichten, den er zuvor als seinen neuen Anführer ausgerufen hatte. Uth muss wegen muskulären Problemen passen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Neuer Union-Torhüter Karius auf der Bank

In der Defensive feiert Neuzugang Kilian Ludewig sein Debüt, Can Bozdogan rückt neu ins Mittelfeld und in der Sturmspitze erhält Routinier Vedad Ibisevic den Vorzug vor Goncalo Paciência.

Bei den Gästen aus Köpenick steht Max Kruse erneut in der Startelf. Im Tor schenkt Coach Urs Fischer Andreas Luthe weiterhin das Vertrauen, Loris Karius sitzt nur auf der Bank.

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Die Aufstellungen bei Schalke 04 - Union Berlin

FC Schalke 04: Rönnow - Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb, Bozdogan - Skrzybski, Raman - Ibisevic

Union Berlin: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, C. Lenz - Prömel, Andrich - Becker, Bülter - Kruse - Pohjanpalo

So können Sie Schalke 04 - Union Berlin live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App