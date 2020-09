Der VfL Wolfsburg muss beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag (Bundesliga, SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg, So. ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) beim SC Freiburg möglicherweise auf seine Stammspieler Maxence Lacroix und Josip Brekalo verzichten.

Der Franzose musste beim 2:0-Sieg der Niedersachsen in der Qualifikation zur Gruppenphase der Europa League gegen FK Desna Tschernihiw verletzt ausgewechselt werden, Brekalo war wegen einer Fußblessur nicht im Kader.

"Die Zeit bis Sonntag ist für beide sehr knapp, schon deswegen wird es eng werden", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner nach der Partie, die schon das vierte Pflichtspiel der Norddeutschen binnen zwölf Tagen war.

In der letzten Qualifikationsbegegnung trifft der Bundesliga-Zehnte am 1. Oktober in Griechenland auf AEK Athen, das sich mit 1:0 beim FC St. Gallen durchsetzte.