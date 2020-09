Bittere Nachricht für Borussia Dortmund: Im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) musste Thorgan Hazard bereits in der ersten Halbzeit verletzt vom Feld.

In der 16. Minute fasste sich der Belgier an den Oberschenkel und setzte sich auf den Boden. Anschließend humpelte der Außenspieler hinter das Tor und zeigte an, dass es nicht weitergeht.

Beim BVB machten sich sofort Marco Reus und Felix Passlack warm – und Trainer Lucien Favre entschied sich für die überraschende Variante.

Passlack ersetzte den früheren Gladbacher Hazard auf der linken offensiven Außenverteidigerposition.

Passlack nach drei Jahren zurück

Im Pokal gegen den MSV Duisburg (5:0) stand der 22-Jährige nicht einmal im Kader. In den vergangenen zwei Jahren war der frühere U-Nationalspieler an Norwich City und Fortuna Sittard ausgeliehen, ehe er in diesem Sommer nach Dortmund zurückkehrte.

Sein letztes Bundesligaspiel für den BVB hatte Passlack am 19.08.2017 absolviert.

Favre bei Reus vorsichtig

Favre will Reus behutsam aufbauen. "Wir sind sehr, sehr zufrieden, aber wir müssen weiter vernünftig sein mit ihm", hatte der Schweizer am Donnerstag vor dem Ligastart erklärt.

Gegen Duisburg hatte Reus nach 222 Tagen Pause das schnellste Jokertor in der Geschichte des Wettbewerbs erzielt. Er traf nach drei Sekunden. Dennoch: "Wir müssen noch ein paar Wochen lang aufpassen", mahnte Favre.