Hansi Flick hätte wohl nichts dagegen, wenn seine gestressten Spieler in dieser Woche mal ihre müden Füße hochlegen könnten. Doch der Spielplan ist pickepackevoll und zwingt Bayern München schon die nächste Herausforderung auf - den deutschen Supercup gegen Borussia Dortmund.

Daher sagte Flick am Tag vor dem Spiel am Mittwoch (Supercup: FC Bayern - BVB ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) tapfer lächelnd: "Das ist kein Wunschkonzert. Der Supercup gehört zum deutschen Fußball. Und wir versuchen, das Spiel zu gewinnen." Und damit einen fünften Titel in diesem Jahr.

Anzeige

Auch in Dortmund betonen sie die Bedeutung des Supercups, der sonst als prestigeträchtiger Härtetest Anfang August ausgetragen wird. "Jedes Spiel zwischen diesen beiden Klubs wird von beiden ernst genommen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem SID, denn: "Es geht um einen Titel." Watzke bedauerte lediglich, "dass das Spiel ohne Fans ausgetragen wird." Die Stadt München hatte mit Blick auf eine Inzidenzzahl über dem relevanten Wert von 35 (Dienstag: 37,9) keine Zuschauer erlaubt.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Sané fällt beim FC Bayern aus

Für den FC Bayern ist selbstverständlich, dass auf die erste Niederlage in diesem Jahr der fünfte Titel folgen soll - der zunehmenden Belastung zum Trotz. "Wir suchen keine Ausreden", betonte Kapitän Manuel Neuer bereits nach dem 1:4 bei der TSG Hoffenheim, "dementsprechend können wir nicht so viel darüber sprechen, dass wir nach dem Spiel kaputt sind, sondern wir müssen das annehmen." Darüber hinaus, sagte Thomas Müller, biete das siebte Supercup-Duell mit dem BVB seit 2012 "eine schöne Möglichkeit zurückzuschlagen".

Fehlen wird dabei und im Gegensatz zum europäischen Supercup in der vergangenen Woche gegen den FC Sevilla (2:1 n.V.) Leroy Sané. Der Nationalspieler fällt wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie aus, womöglich für länger: "Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei ist", sagte Flick, der nun Champions-League-Held Kingsley Coman in die Mannschaft holen dürfte.

Alaba-Einsatz im Supercup fraglich

Fraglich ist auch ein Einsatz von David Alaba. Der Österreicher, noch immer in Verhandlungen über einen Vertrag ab 2021, laboriert an muskulären Problemen. Ansonsten versuchte Flick, die Belastung seiner Mannschaft wegzulächeln und kleinzureden: "Es ist noch keiner gekommen, der gesagt hat, er braucht eine Pause."

Vielmehr will er dem Spiel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt lieber das Positive abgewinnen. Bayern gegen den BVB, betonte Flick, sei "letztendlich immer ein absoluter Klassiker in Deutschland". Für den FC Bayern werde es ein Spiel, "in dem wir uns mit den Besten messen können, deswegen wird es uns auch weiterbringen". So schlapp wie die Bayern sind die Dortmunder derzeit nicht. Ihnen mangelte es beim 0:2 beim FC Augsburg dafür offenkundig an Erfahrung - und an Geduld, wie Trainer Lucien Favre gleich mehrfach sagte.

BVB muss Sancho und Bürki verzichten

Erfahrung können die Dortmunder in jedem Fall sammeln, weshalb Marco Reus auch behauptete: "Ich würde schon sagen, dass wir das Spiel brauchen." Nicht dabei sind allerdings Stürmer Jadon Sancho und Stammtorhüter Roman Bürki, beide fehlen wegen Atemwegsinfekten. Für Flick ist es freilich keine Frage, dass Dortmund eine Herausforderung erster Güte darstellt: "Dortmund hat eine fantastische Mannschaft, sie spielen attraktiven Fußball, das gefällt mir sehr gut."

Noch besser gefiele ihm freilich, wüsste er bald den einen oder anderen Neuzugang im Training. Doch Ungeduld verspürt er nach eigenem Bekunden nicht. Die möglichen Verkäufe Javi Martinez (zu Athletic Bilbao) und Mickael Cuisance (Leeds United) zählt er vorerst weiter zu seinen Spielern. Dass bald Stichtag ist für Verpflichtungen, bringt ihn angeblich auch nicht aus der Ruhe. Er und Sportvorstand Hasan Salihamidzic seien sich einig: "Wir müssen das mit Sinn und Verstand machen."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski. - Trainer: Flick.

Borussia Dortmund: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Bellingham, Witsel - Reus, Reyna, Brandt, Guerreiro - Haaland. - Trainer: Favre

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus (Hannover)

So können Sie den Supercup zwischen Bayern und BVB LIVE verfolgen

TV: ZDF

Stream: ZDF, DAZN, Amazon Prime

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App