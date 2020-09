Der FC Bayern jagt den fünften Titel im Jahr 2020.

Im Supercup hat der Quadruple-Sieger aus München mit Borussia Dortmund aber eine harte Nuss zu knacken (Supercup: FC Bayern - BVB ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

FCB-Coach Hansi Flick verzichtet neben dem angeschlagenen Leroy Sané und Michael Cuisance, der nach Leeds wechselt, auf David Alaba und Serge Gnabry.

Er setzt gegen den BVB auf folgende Elf:

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Martinez, Hernandez, - Kimmich, Tolisso - Davies, Müller, Coman- Lewandowski

Favre mit überraschender Aufstellung

Marco Reus und Julian Brandt dürfen in der Allianz Arena beginnen. So sieht die Startelf des BVB aus:

Borussia Dortmund: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Delaney, Dahoud, Passlack - Brandt, Haaland, Reus

+++ 15. Minute: Delaney lässt Witsel vergessen +++

Der Däne zeigt sich sehr laufstark und bissig in den Zweikämpfen. Delaney kurbelt das Spiel an und lässt so Witsel vergessen. Vorne zieht Reus ab und trifft aber nur das Außennetz.

+++ 12. Minute: BVB kombiniert sich nach vorne, aber... +++

Die Dortmunder verstecken sich kein bisschen, kombinieren sicher und lassen den Ball in ihrer eigenen Reihen gut laufen. Nur der letzte Pass kommt noch nicht, da die Bayern hinten sattelfest stehen. Aber: Der BVB zeigt sich nach der 0:2-Pleite beim FCA deutlich verbessert.

+++ 9. Minute: Eckball für die Bayern +++

Kimmichs Ecke wird vom BVB zu kurz abgewehrt. Der Ball kommt wieder raus auf den rechten Flügel, wo Müller steht. Der chippt den Ball vors Tor, doch Kimmichs Kopfball hat zu wenig Dampf. Hitz fängt problemlos ab.

+++ 4. Minute: Hernandez rettet gegen Haaland +++

Die Bayern haben in den ersten Minuten mehr Ballbesitz, dann aber geht es beim BVB erstmals schnell im Umschaltspielt. Hernandez kann Haaland aber im Strafraum gerade noch stoppen.

+++ Das Spiel geht los +++

Lewandowski legt nach links zu Davies ab. Der Kanadier flankt flach und scharf in den Fünfer, wo er aber keinen Abnehmer findet.