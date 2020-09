Schluss für David Wagner - Neustart für Ralf Rangnick?

Der FC Schalke 04 hat auf die sportliche Krise reagiert und sich, wie von SPORT1 bereits im Vorfeld berichtet, am Sonntag erwartungsgemäß von seinem Trainer getrennt.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Auch Wagners Co-Trainer Christoph Bühler und Frank Fröhling müssen den Verein verlassen. Nach Informationen von Sky soll Norbert Elgert zunächst als Interimstrainer übernehmen.

Als langfristige Lösung wurde unter anderem Marc Wilmots gehandelt. Dieser gehörte als Spieler den legendären Eurofightern an, die 1997 den UEFA-Pokal gewannen. (Spielplan der Bundesliga 2020/21)

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Der 51-Jährige bestritt am Sonntag jedoch, dass die S04-Verantwortlichen schon an ihn herangetreten seien. "Ich habe bisher keinen Kontakt zu Schalke", sagte Wilmots zu SPORT1.

Rangnick schließt Schalke-Rückkehr nicht aus

Etwas nebulös äußerte sich mit Ralf Rangnick ein weitere Name, der bereits im Zusammenhang mit der Wagner-Nachfolge gefallen ist. "Ich bin seit acht Wochen frei, wenn man so will. Wenn ich sagen würde, Schalke interessiert mich überhaupt nicht, würde ich lügen", erklärte Rangnick bei Sky. Der Verein liege ihm immer noch am Herzen.

"Im Moment fällt es mir schwer, mir vorzustellen, ein drittes Mal nach Schalke zurückzukehren", schränkte der 52-Jährige allerdings ein.

Auch Guido Schäfer, Ex-Profi und Chefreporter der Leipziger Volkszeitung, hält ein erneutes Engagement Rangnicks, der zwischen 2004 und 2005 sowie im Jahr 2011 auf Schalke tätig war, für nahezu ausgeschlossen. "Der hat zwar Lust aufs Leben, aber keine Lust mehr auf Schalke. Die müssen also nicht anfragen, und Mainz 05 muss auch nicht anfragen", sagte Schäfer im CHECK24 Doppelpass.

"Die nächste Station von Ralf Rangnick wird in der Premier League sein - da wartet er, dass bei ManUnited irgendetwas schiefgeht oder bei Arsenal. Aber Schalke? Da sagt er: 'Da brauch ich ja fünf Transferperioden, um etwas Licht am Tunnel zu sehen, bei aller Liebe zu Schake 04'."

S04 ist nunmehr saisonübergreifend seit 18 Bundesligsspielen in Folge ohne Sieg, bei einer verheerenden Tordifferenz von 8:48. Zum Saisonauftakt hatte es eine 0:8-Niederlage beim FC Bayern gesetzt.

Experte sicher: Darum tut sich Rangnick Schalke nicht an!

Schneider: Entscheidung nicht leicht gefallen

Nach dem dem enttäuschenden 1:3 gegen Werder Bremen hatten die Verantwortlichen die Reißleine gezogen. Wagner war erst im vergangenen Sommer als Coach verpflichtet worden.

"Wir alle hatten gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können", erklärte Schalkes Vorstand Sport und Kommunikation, Jochen Schneider, in einem kurzen Statement: "Leider haben die ersten beiden Spieltage der neuen Saison nicht die dafür notwendigen Leistungen und Resultate erbracht."

Man habe sich daher dazu entschlossen, den "Weg des personellen Neuanfangs zu gehen. Diese Entscheidung ist uns trotz der enttäuschenden Ergebnisse alles andere als leicht gefallen." Sein Dank gelte dem freigestellten Trainer-Trio, das jeden Tag alles dafür getan habe, "um Schalke 04 wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen."