Das sind kernige Worte aus der Politik: Friedrich Merz hat die Chefetage des FC Bayern für ihr enges Zusammen-Sitzen während des Bundesliga-Auftaktspiels mit heftiger Kritik bedacht.

"Mein Gedanke, bei dem, was ich da gesehen habe: Dummheit oder Arroganz", erklärte der CDU-Politiker und Kandidat für den Bundesvorsitz seiner Partei in der Bild, wie er den Auftritt der Münchner Klub-Granden während des 8:0-Kantersiegs des Rekordmeisters über den FC Schalke 04 wahrgenommen habe.

Zuvor hatte bereits die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml wie auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach Unverständnis über das Verhalten der Funktionäre geäußert.

Karl-Heinz Rummenigge hatte am Sonntag bereits sein Bedauern über den Vorfall geäußert und fortan mit Blick auf die geltenden Einschränkungen in der Corona-Pandemie ein angemesseneres Verhalten versprochen.

"Wir sind uns alle einig, dass das Bild nicht vorbildlich war. Wir werden das ändern", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender in der TV-Sendung Sky90.

FC Bayern: Rummenigge und Hainer zeigen Reue

Herbert Hainer äußerte sich im kicker ähnlich schuldbewusst: "In Zukunft werden wir uns absolut regelkonform verhalten", meinte der Bayern-Präsident.

Zur Erinnerung: In der Allianz Arena hatten die Vertreter der Bayern und auch der Gäste aus Gelsenkirchen am Freitagabend ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz auf der Ehrentribüne eng zusammengesessen.

Rummenigge sprach in diesem Zusammenhang auch von einem Missverständnis in der Auslegung der Corona-Vorgaben, verwies wie zuvor bereits sein Vorstandskollege Oliver Kahn auf Bestimmungen in der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Dieses gestatten grundsätzlich einen Aufenthalt im öffentlichen Raum in Gruppen von bis zu zehn Personen - gleichwohl ruderte Rummenigge nun zurück: "Beim nächsten Spiel werden wir den notwendigen Abstand halten, wenn das gewünscht ist", so der Bayern-Lenker.