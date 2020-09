Es war ein historischer Bundesligaabend. Vor fünf Jahren und einem Tag, am 22. September 2015, schoss Bayern-Stürmer Robert Lewandowski fünf Tore in neun Minuten gegen den VfL Wolfsburg.

Nun blickt der Pole auf jenen bedeutungsvollen Tag zurück. "Diese Tore habe ich inzwischen oft gesehen, aber ich habe noch immer jedes Mal Gänsehaut. Es war ein unglaublicher Abend", sagte Lewandowski der Sport Bild.

Anzeige

Dabei kam der damals 27-Jährige erst zur Pause in die Partie, da er angeschlagen gewesen war. "Ich habe nach dem ersten Treffer schnell mit einem Distanzschuss das zweite Tor nachgelegt. Da dachte ich mir schon: 'Heute geht was'", erzählte er.

Dante fleht Lewandowski an

Nach seinem fünften Tor wurde Lewandowski sogar von Wolfsburgs damaligem Verteidiger Dante angefleht. "Dante hat zu mir gesagt: 'Lewy, bitte, das reicht, wir sind am Boden.'"

Seine Ausnahmeleistung realisierte Lewandowski erst viel später, wie er nun schilderte: "Mir wurde das Ganze erst viel später bewusst. Ich erinnere mich, dass wir in der Weihnachtszeit dann mit der Familie am Tisch saßen und ich irgendwann gemerkt habe: 'Wow! Was hast du da eigentlich geschafft?' Wir hatten zuvor alle drei Tage Spiele, da war keine Zeit zum Durchatmen."

Spätestens sein Fünferpack machte den Bayern-Angreifer endgültig zum internationalen Star. "Es gab danach die Ehrung für das Guinness-Buch der Rekorde, ich hatte einen Weltrekord aufgestellt. Das hat viele Schlagzeilen gemacht, und es sind viele tolle Artikel erschienen, auch international", erzählte Lewandowski.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Doch Lewandowski Schlussworte dürften eine Warnung an alle künftigen Gegner sein: "Wolfsburg war auf jeden Fall ein unglaubliches Highlight. Aber vielleicht kommt das Spiel meines Lebens ja erst noch."