Premiere beim deutschen Supercup zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am Mittwoch (FC Bayern - BVB ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Wie die Bild berichtet, pfeift mit Bibiana Steinhaus erstmals eine Frau die Partie, bei der normalerweise der Meister und der Pokalsieger aufeinandertreffen.

Da die Bayern aber auch den DFB-Pokal gewannen, fordert der BVB als Bundesliga-Zweiter den Deutschen Rekordmeister heraus.

Steinhaus fungiert zudem zum ersten Mal überhaupt bei einem Dortmund-Spiel als Referee, es ist zudem ihr erster Auftritt als Hauptschiedsrichterin in dieser Saison.

In der Bundesliga pfiff die 41-Jährige zuletzt am 32. Spieltag beim 1:0 zwischen Union Berlin und dem SC Paderborn am 16. Juni.