Pünktlich zum 25. Jubiläum feiert der CHECK24 Doppelpass am Sonntag die Rückkehr der Fans.

Beim ersten Doppelpass der neuen Saison dürfen erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder Zuschauer bei Deutschlands beliebtestem Fußballtalk dabei sein. Im Hilton Munich Airport nehmen am Sonntag exakt 40 Fans an der Kultsendung mit Moderator Thomas Helmer teil (Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Stargast beim Jubiläum - vor exakt 25 Jahren fand der erste Dopa überhaupt statt - ist Uli Hoeneß, Ehren-Präsident des FC Bayern und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG.

Neben Helmer und Hoeneß diskutieren auch Co-Moderatorin Laura Papendick, SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk sowie kicker-Herausgeber Rainer Holzschuh, DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich, Max-Jacob Ost (Rasenfunk) und SPORT1-Experte Marcel Reif über die erste Hauptrunde des DFB-Pokals, die neuen Herausforderungen für die Bundesliga und den Kurs des FC Bayern München.

Erst Papp-Doppelgänger, nun richtige Fans

Zur Erinnerung: Die 1000. Sendung im März war die erste Ausgabe überhaupt ohne Zuschauer, nachdem die Corona-Pandemie Deutschland mit voller Wucht erwischt hatte.

Der Doppelpass zog anschließend zunächst vom Hilton-Hotel in die Event-Location ziegelei101 in Ismaning um. Im Mai kehrte der Dopa in seine "Heimat" am Münchner Flughafen zurück, Moderator Helmer konnte dazu sogar "Fans" begrüßen. Dank der sehr erfolgreichen "Dopa(pp)-Fan"-Aktion konnten 100 Papp-Doppelgänger gegen eine Spende für das Phrasenschwein jede Woche am Doppelpass teilnehmen.

Pünktlich zur ersten Sendung der Saison 2020/21 sind nun wieder echte Fans in der Kultsendung dabei - der nächste Schritt zur Normalität.

Der CHECK24 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen, steht zudem kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Zum Jubiläum erscheint auch das neue, 160 Seiten starke Buch "Doppelpass: Geschichten rund um die Kultsendung".