Der Transfer des tschechischen Nationalspielers Patrik Schick für 26,5 Millionen Euro Ablöse von der AS Rom zum Bundesligisten Bayer Leverkusen ist perfekt.

Dies verkündete die Werkself am Dienstagabend.

Vertrag bis 2025

Der Angreifer erhält im Rheinland einen Vertrag bis 2025.

"Mit Patrik Schick haben wir einen international renommierten Mittelstürmer für uns gewonnen, der seine Torjäger-Qualitäten sowohl in der Serie A als auch in der Bundesliga sehr eindrucksvoll und konstant bewiesen hat", schwärmte Bayer 04-Geschäftsführer Sport Rudi Völler die Verpflichtung. "Patriks Durchschlagskraft und Abschlussstärke werden unserem Angriffsspiel guttun. Und auch er selbst bekommt in unserer Mannschaft Mitspieler an die Seite gestellt, die ihn und seine Stärken gut in Szene setzen können."

Am Dienstagmorgen hatte der Ex-Leipziger bereits den Medizincheck beim Werksklub absolviert. Aufgrund eines Coronafalls in der tschechischen Auswahl hatte sich zuletzt der Transfer des Torjägers verzögert. Er war vergangene Woche unter präventive Quarantäne gestellt worden.

In der vergangenen Saison war der 24-Jährige auf Leihbasis für RB Leipzig aktiv. Dabei erzielte der Angreifer in 22 Bundesliga-Spielen für die Sachsen zehn Tore und steuerte zwei Assists bei.

Schick soll Bayer Ex-Nationalspieler Kevin Volland ersetzen, der für eine Ablöse von offenbar weniger als 15 Millionen Euro zur AS Monaco wechselte.

(Mit Informationen des SID)