Über diesen Rekord wird sich Martin Hinteregger nicht freuen!

Zwar feierte die Frankfurter Eintracht beim 3:1-Erfolg gegen Hertha BSC Berlin einen wichtigen Dreier und springt über Nacht an die Tabellenspitze. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga) Doch für Hinteregger hatte der Erfolg einen faden Beigeschmack.

Durch sein Eigentor in der 77. Minute zum 1:3-Endstand gelang dem Österreicher bereits zum sechsten Mal das Kunststück, den Ball im eigenen Netz zu versenken. Damit zog er mit den bisherigen Rekordeigentorschützen Nikolce Noveski und Manfred Kaltz gleich.

Besonders ärgern dürfte den Innenverteidiger die Tatsache, dass er diese negative Rekordmarke ausgerechnet gegen den Hauptstadtklub erreichte. Vor dem Spiel hatte er noch im Podcast Eintracht vom Main erklärt, dass er besonders gern gegen Davie Selke spielen würde, "weil ich weiß, ich bin besser. Das spornt mich nochmal mehr an."

Nun hat das Karma zurückgeschlagen und Hinteregger diesen ungeliebten Rekord gebracht.

Allerdings war dieser Rekordtreffer nicht das erste Highlight, für das Hinteregger per Eigentor sorgte. Bereits in der vergangenen Saison schrieb er am 27. Spieltag gegen Bayern München eine spezielle Geschichte. Bei der 2:5-Pleite gegen den Rekordsieger schaffte er einen Hattrick der besonderen Art.

Neben seinen zwei Treffern ins Bayerntor, drückte er in der 74. Minute das Leder zum insgesamt fünften Mal in seiner Bundesligazeit über die eigene Linie. Damit war er erst der zweite Bundesligaspieler, der in einem Spiel einen Doppelpack und ein Eigentor erzielte. Zuvor war das nur Landsmann Toni Polster 1994 für den 1. FC Köln gelungen.