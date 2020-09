Wer gedacht hatte, der FC Bayern würde nach dem Triple-Gewinn mit einem Hauch weniger Motivation in die neue Saison gehen würde, der wurde bereits am 1. Spieltag der neuen Bundesligasaison eines Besseren belehrt.

Mit einem auch in der Höhe verdienten 8:0-Sieg gegen den völlig überforderten Schalke 04 präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick so spielfreudig wie beim Champions-League-Turnier in Lissabon. Nie zuvor in der Ligageschichte endete ein Bundesligaauftakt mit einem derart hohen Sieg. (Service: TABELLE der Bundesliga)

Dabei genügte den Münchnern eine Woche Mannschaftstraining, um die Knappen förmlich auseinanderzunehmen. (Service: SPIELPLAN der Bundesliga)

Der überragende Serge Gnabry leitete den Kantersieg mit dem Führungstreffer bereits in der 4. Minute ein und legte anschließend noch zwei Mal nach. Leon Goretzka (19.), Robert Lewandowski (31./FE), Thomas Müller (70.) und Leroy Sané (71.) steuerten jeweils ein Tor bei.

Schalkes Horror-Serie dauert an

In den letzten 20 Minuten nahm der Rekordmeister den Fuß etwas vom Gas, dennoch traf auch noch das eingewechselte Talent Jamal Musiala (81.) zum 8:0-Endstand. Mit 17 Jahre, sechs Monaten und 23 Tagen ist Engländer der fünftjüngste Torschütze der Bundesliga-Historie (LIVETICKER zum Nachlesen)

"Wir sind immer noch hungrig, obwohl das Triple gewonnen wurde", sagte Sane im ZDF, während Vorstandsmitglied Oliver Kahn anmerkte: "Es ist erstaunlich wie die Mannschaft an die Leistung der vergangenen Saison angeknüpft hat."

Während der Rekordmeister in offiziellen Eröffnungsspielen (seit 2002) ungeschlagen bleibt, dauert die Schalker Horror-Serie an: 17 Spiele wartet S04 jetzt schon auf einen Dreier, Ex-Boss Clemens Tönnies verfolgte die höchste Pleite seit fast 51 Jahren auf der Tribüne wie paralysiert.

Die Leistung der Bayern litt zu keiner Phase unter den fehlenden Zuschauern. Stattdessen wurden sie ihrem mantraartig vorgetragenen Motto ("Wir sind noch nicht satt!") passend zu den drei beim Aufwärmen am Spielfeldrand präsentierten Trophäen eindrucksvoll gerecht. Zwar musste Kapitän Manuel Neuer gleich in der 1. Minute gegen Schalke-Debütant Goncalo Paciencia retten, der gute Ansätze zeigte. Doch bald rollte Angriff um Angriff auf Gäste-Keeper Ralf Fährmann zu.

Alaba muss passen

Dabei baute Triple-Trainer Hansi Flick seine Endspiel-Elf auf gleich vier Positionen um. Abwehrchef David Alaba saß nach Tagen des geräuschvollen Vertragspokers auf der Tribüne - "nur wegen muskulärer Probleme", wie Flick beteuerte.

Niklas Süle ersetzte ihn. Benjamin Pavard kam für den am Vortag verabschiedeten Thiago ins Team, dessen Rückennummer 6 Joshua Kimmich übernahm. Lucas Hernandez durfte überraschend anstelle von Shootingstar Alphonso Davies ran, Sane ersetzte Finalheld Kingsley Coman (Quarantäne).

Der frühere Schalker fand sofort ins Team, überzeugte mit Spielfreude, Tempo und tollen Dribblings. Die königsblaue Hintermannschaft bekam ihn ebenso wenig in den Griff wie Gnabry oder Lewandowski. Der Pole hätte schon vor dem von Ozan Kabak an ihm selbst verschuldeten Elfmeter jeweils auf Vorlage von Sane zweimal erhöhen müssen. Kurz vor der Pause traf der aufgerückte Süle angefeuert von Alaba ("Niki!") noch den Pfosten (41.).

Dass es nach den verschobenen Pokalspielen für beide Mannschaften der Saisonstart war, war nur Schalke anzumerken. Kapitän Omar Mascarell, Matija Nastasic und Salif Sane wurden im löchrigen Defensivverbund schmerzlich vermisst. Nationalspieler Suat Serdar musste mit einer Verletzung am rechten Oberschenkel raus (30.).

