Ex-Weltmeister Xabi Alonso hat bei seiner ehemaligen Mannschaft Bayern München vor allem den Teamgeist als Erfolgsfaktor für den Champions-League-Sieg ausgemacht.

"Es gab viele Spieler auf hohem Niveau: Lewandowski, Gnabry, Müller, Thiago. Aber die Idee der Mannschaft stand über allem", sagte der einstige Mittelfeldspieler der Süddeutschen Zeitung.

Anzeige

Und dies mache auf dem Niveau dann oft den Unterschied.

Triple-Jagd! Das Champions-League-Finale der Frauen VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon - Sonntag ab 19 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Stream !

Von der gesamten Charakteristik im Bayern-Spiel ist Alonso begeistert. Trainer Hansi Flick berücksichtige in seinem System die "Stärken jedes einzelnen Spielers", sagte der 38-Jährige weiter: "Die Überzeugung, proaktiv zu sein, Mut und Courage zu zeigen, nicht abzuwarten. Das ist die Basis. Und dann gibt es taktische Verabredungen, die dem Ganzen eine Dynamik und Flexibilität verleihen, weil das Positionsspiel alles andere als starr und statisch ist", sagte der 38-Jährige, der von 2014 bis 2017 das Trikot der Münchner trug.

Vor allem die Leistung im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona (8:2) bringt den Weltmeister von 2010 ins Schwärmen.

"Was geschah, gehört in diese Kategorie des Unfassbaren", sagte der Baske: "Ich meine nicht nur die Höhe des Sieges. Sondern diese Überlegenheit der Bayern, ihre Übermacht – und das in einem Spiel von dieser Bedeutung! Es war die Bestätigung des Momentums und der Fähigkeiten der aktuellen Bayern-Mannschaft."