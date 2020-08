Nachdem der FC Schalke 04 schon in der Vorwoche bei der Vorstellung seiner neuen Trikots lokalpatriotisch der Stadt Gelsenkirchen huldigte, zieht der VfB Stuttgart nun nach:

Mit den Jerseys für die Saison 2020/'21 drücken die Schwaben ihre Heimatverbundenheit mit dem Stuttgarter Bezirk Bad Cannstatt aus.

Beim Heimtrikot orientiert sich der Bundesliga-Aufsteiger am Dress der Saison 1987/'88: Der traditionelle Brustring ist nun deutlich schmaler gehalten und etwas höher platziert.

Das Auswärtstrikot knüpft ebenso an vergangene Zeiten an, nämlich an die Spielzeit 1997/'98. Auffällig: Auf schwarzem Grund ist mit roten Linien der Stuttgarter Stadtplan nachempfunden.

Die Heimspielstätte des VFB, die Mercedes-Benz-Arena, gilt hier als Herzstück und ist direkt unter dem Vereinswappen platziert.

VfB-Trikot: Ortsschild und Koordinaten im Nacken

Auch für die Torhüter gibt es Veränderung: Die Farbgebung des gelben Trikots lehnt sich an die beiden Gründungsvereine FV Stuttgart 1893 und Kronenklub Cannstatt an. Ein lila Trikot wiederum bildet das Pendant zum schwarzen Auswärtstrikot der Feldspieler und stilisiert den Cannstatter Stadtplan.

Eine Besonderheit überrascht und eint alle neuen Trikots der Stuttgarter: Am Nacken des Jerseys befindet sich ein Aufdruck im Stile eines Ortschildes mit den Koordinaten des Stuttgarter Stadtbezirks Bad Cannstatt - ein weiterer Verweis auf die Heimatliebe des Traditionsvereins.