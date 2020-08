Bittere Nachricht für Holger Badstuber!

Der VfB Stuttgart hat den 31-Jährigen mit sofortiger Wirkung aus dem Profikader gestrichen. Das teilte Badstuber am Dienstag über die sozialen Medien mit.

Anzeige

"Die sportliche Leitung des VfB hat mir mitgeteilt, dass ich ab sofort in der zweiten Mannschaft trainieren und spielen soll", schrieb der Ex-Nationalspieler. Die Reserve der Schwaben wurde in der abgebrochenen Saison in der Oberliga Meister und tritt nun in der Regionalliga Südwest an.

Badstuber beim VfB Stuttgart nicht mehr gebraucht

Wie der Klub bestätigte, wird Badstuber nicht mit ins anstehende Trainingslager nach Kitzbühel reisen.

"Mit Blick auf die kommende Saison und darüber hinaus haben wir uns dazu entschieden, in unserem Kader personelle Veränderungen vorzunehmen und im Defensivbereich verstärkt auf andere Spieler zu setzen", wird Sportdirektor Sven Mislintat in einer Pressemitteilung des VfB zitiert. "Für diesen Entwicklungsprozess halten wir auch eine entsprechende Kadergröße für notwendig und sinnvoll."

"Diese Entscheidung, die einzig und allein sportliche Gründe hat, haben wir Holger in einem offenen Gespräch mitgeteilt."

In Konstantinos Mavropanos (FC Arsenal) und Waldemar Anton (Hannover 96) hat der VfB zur neuen Saison zwei zusätzliche Abwehrspieler verpflichtet. Zudem dürften auch die zuletzt angeschlagenen Marc-Oliver Kempf und Atakan Karazor bald wieder zur Verfügung stehen.

Badstuber denkt nicht an Abschied

Badstuber selbst, möchte die Situation laut eigener Aussage annehmen.

"Ich akzeptiere die Entscheidung, auch wenn es mir schwerfällt. Denn ich bin überzeugt davon, dass ich dem Team in der Bundesliga helfen kann", erklärte er. "Ich nehme die Aufgabe an, damit wir gemeinsam für den Verein das Beste daraus machen."

Der Innenverteidiger war 2017 vom FC Bayern München zum VfB gewechselt, wo er in der vergangenen Zweitliga-Saison 19-mal auf dem Feld stand.

Seinen Stammplatz hatte er unter Trainer Pellegrino Matarazzo zum Ende der Saison verloren.

Holger Badstuber wurde mit dem FC Bayern sechs Mal Deutscher Meister © Imago

Badstubers Vertrag läuft noch bis 2021. Erst unlängst hatte er verkündet, er sei ein Typ, der Verträge erfülle.

Angeblich soll sein Arbeitspapier mit 2,5 Millionen Euro im Jahr dotiert sein, was den sechsmaligen Deutschen Meister zu einem Topverdiener der Schwaben macht.