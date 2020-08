Nach Matthias Ginter hat sich der nächste Leistungsträger zu Borussia Mönchengladbach bekannt.

"Ich fühle mich sehr wohl. Wir spielen in der Champions League und wollen auch wieder in der Bundesliga vorne mitspielen. Also ein Abgang ist nicht geplant", sagte der 23-Jähriger der Bild.

Elvedis Vertrag, der ursprünglich bis 2021 lief, verlängerte sich per Option zuletzt bis zum 30.06.2022.

Gladbach sei inzwischen "eine echte Top-Adresse. Da müsste schon vieles stimmen, bevor man so einen Klub verlässt."

Abwehrkollege Ginter hatte zuletzt im kicker erklärt, er bleibe "definitiv" in Gladbach. "Ich habe die Anfragen natürlich registriert und mich über diese gewisse Wertschätzung gefreut, aber auch oft genug betont, wie gut es mir in Gladbach geht", sagte Ginter dazu.

Zuvor hatte Max Eberl auch versprochen, dass Denis Zakaria bei der Borussia bleibt.