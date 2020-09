Er wird als Kandidat für die Thiago-Nachfolge beim FC Bayern gehandelt - aber jetzt hat sich Marcelo Brozovic klar zu Inter Mailand bekannt.

"Liebe Nerazzurri-Fans, aus Respekt für dieses Trikot habe ich mich nie dazu geäußert, was in den letzten Wochen über mich geschrieben wurde und ich werde es auch jetzt nicht tun", schrieb der Kroate bei Instagram: "Ich habe immer alles für Inter und diese Stadt gegeben, in der ich mich wie zuhause fühle. Ich liebe dieses Trikot, ich liebe Mailand und ich kann es kaum erwarten, noch lange für die Nerazzurri zu kämpfen. Forza Inter!"

Anzeige

Bei den Italienern hat der defensive Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2022.

Nach SPORT1-Informationen führte der FC Bayern mit den Verantwortlichen von Inter Mailand bereits Gespräche über einen Transfer des 27-jährigen Kroaten, konkrete Verhandlungen hatte es aber noch nicht gegeben.

Mit einem möglichen Kauf von Inter-Leihgabe Ivan Perisic hatte das Werben um Brozovic nichts zu tun.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Brozovic fällt als Ersatzkandidat für Thiago aus

Wie berichtet, suchen die Münchner für die Zentrale einen zuverlässigen Backup für die gesetzten Joshua Kimmich und Leon Goretzka, da Thiago den deutschen Rekordmeister vermutlich in Richtung Liverpool verlassen und Javi Martínez bei einem passenden Angebot ebenfalls die Freigabe erhalten wird.

Angesprochen auf ein mögliches Interesse am 51-fachen kroatischen Nationalspieler sagte Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der italienischen Sporttageszeitung Tuttosport zuletzt: "Kein Kommentar."

Ein Dementi klingt bekanntlich anders - das lieferte nun allerdings Brozovic selbst.