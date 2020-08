Triple-Sieger Bayern München muss zum Saisonstart voraussichtlich auf Abwehrspieler Jérome Boateng verzichten.

Der Rio-Weltmeister hat sich im Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain (1:0) einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Das gaben die Bayern am Dienstag bekannt.

Boateng war im Endspiel am vergangenen Sonntag in der 25. Minute gegen Niklas Süle ausgewechselt worden. Süle dürfte damit auch im Erstrundenspiel der Münchner im DFB-Pokal am 11. September (ab 20.45 Uhr LIVE im TV und STREAM) gegen Fünftligist 1. FC Düren gesetzt sein, mit dem der deutsche Rekordmeister in die neue Saison startet.

Ob Boateng überhaupt bei den Bayern bleibt, ist ungewiss. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft noch bis zum Somer 2021, um einen vorzeitigen Abschied gab es zuletzt immer wieder Gerüchte.