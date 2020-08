Bayern-Trainer Hansi Flick hat über die Gründe für seine erfolgreiche Arbeit gesprochen.

So sieht der 53-Jährige in seinem Erfolg ein Plädoyer für ehrliche, seriöse und ruhige Arbeit. "Es schadet jedenfalls nicht, so zu sein und so zu arbeiten", sagte er dem kicker.

Flick ergänzte: "Viele fragen sich jetzt überrascht, wie kann der Flick das so wuppen, der war doch vorher nur Co-Trainer. Letztendlich geht es im Leben aber darum, dass du dich mit deiner Rolle und Position identifizierst, entsprechend arbeitest und loyal bist."

Flick: "Ich muss mich nicht verstellen"

Vor allem von Seiten der Spieler erhielt Flick zuletzt viel Lob. "Das Schöne ist: Ich muss mich nicht verstellen, ich muss nichts vorspielen. Das bin ich, der da im Original rüberkommt: wie ich die Mitmenschen sehe; wie ich mit meinen Teams zusammenarbeite", meinte der frühere Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft.

Stürmer-Star Robert Lewandowski lobte Flick: "Man kann über ihn als Mensch und Trainer nur das Beste sagen."

Flick hatte die Münchner binnen zehn Monaten Amtszeit zum zweiten Triple der Vereinsgeschichte, bestehend aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League, geführt.