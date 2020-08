Diese Abgänge träfen die Adler-Träger schwer: Mijat Gacinovic und Lucas Torro stehen bei Eintracht Frankfurt offenbar vor dem Absprung.

Wie der Klub am Rande des Testspiels der SGE gegen AS Monaco und ihren Ex-Coach Niko Kovac via Twitter mitteilte, wurden beide Akteure für die Partie freigestellt, weil sie in Verhandlungen mit anderen Klubs stehen.

Anzeige

Mit welchen Vereinen Torro und Gacinovic fünf Tage vor dem Rückspiel in der Europa League gegen den FC Basel in Kontakt stehen, wurde nicht genannt.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Torro, in Frankfurt noch mit einem Vertrag bis 2023 ausstaffiert, soll es spanischen Medien zufolge zu Ex-Klub CA Osasuna ziehen, für den der 26-Jährige in der Saison 2017/'18 auf Leihbasis unter Vertrag stand. Im Raum steht der AS zufolge eine Ablösesumme von rund 2,5 Mio. Euro.

Bei Gacinovic wiederum halten sich Gerüchte um ein Tauschgeschäft mit der TSG 1899 Hoffenheim gegen Steven Zuber erhalten, zudem soll auch Olympique Marseille Interessent haben.