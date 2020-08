Bem Vindo, Reinier!

Borussia Dortmund hat sich die Dienste des Brasilianers Reinier von Real Madrid gesichert. Das bestätigte der der BVB am Mittwoch.

"Reinier ist ein Spieler, der riesiges Talent mitbringt und im Offensivbereich auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist" wird BVB-Sportdirektor Michael Zor zitiert.

"Wir haben den Jungen schon seit mehr als zwei Jahren beobachtet, er verfügt neben großen technischen Fähigkeiten auch über eine gute körperliche Robustheit. Wir werden ihm nach langer Wettkampfpause die nötige Zeit geben, um sich an den deutschen Profifußball zu gewöhnen, dann wird er eine zusätzliche Option in der Offensive sein."

BVB macht es bei Reinier wie bei Hakimi

Der 18 Jahre alte Brasilianer wird für die nächsten zwei Spielzeiten von den Königlichen ausgeliehen.

Dieses Modell hatten die Dortmunder bereits erfolgreich bei Achraf Hakimi praktiziert, der ebenfalls von Real verliehen wurde und nach zwei überzeugenden Spielzeiten in der Bundesliga nun den Weg zu Inter Mailand gegangen ist.

Reinier steht bei Real noch bis 2026 unter Vertrag. "Ich bin glücklich, jetzt beim BVB zu sein. Der Klub ist bekannt dafür, dass er auf junge Spieler setzt und sie besser macht", sagte er. "Ich möchte hier viel lernen, viel spielen und dem Team helfen, erfolgreich zu sein. Ich hoffe, dass wir gemeinsam viele glückliche Momente erleben werden."

Real Madrid hatte Reinier im vergangenen Januar für 30 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro verpflichtet.

Aufgrund der Ausländerregelung in Spanien absolvierte der Offensivspieler bisher nur drei Partien in der Drittligareserve, für die er an drei Toren direkt beteiligt war.