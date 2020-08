Borussia Dortmund hat am Donnerstag seine nächste Trainingseinheit absolviert.

Mit von der Partie: Jadon Sancho, der mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht wird. Konzentriert lauschte er beim Training am Donnerstag den Anweisungen von Lucien Favre, in einer Trinkpause scherzte er mit seinen Mitspielern.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte der Süddeutschen Zeitung am Mittwoch, man führe keine Verhandlungen mit United, "auch nicht indirekt oder über angebliche Mittelsmänner", sagte Watzke. Sportdirektor Michael Zorc geht derweil davon aus, dass "Jadon am Montag mit ins Trainingslager fährt und die kommende Saison bei uns spielt."

Eben jener Montag wurde zuletzt immer wieder als vermeintliche Deadline dargestellt, vor deren Ablauf ein Transfer von Sancho nach Manchester über die Bühne zu gehen habe. Watzke erklärte nun, dass es danach "keinen Sancho-Wechsel mehr in dieser Saison geben" werde.

Unbehaun von Wespe gestochen

Ein Quintett fehlte dagegen auf dem Trainingsplatz: Mats Hummels, Mo Dahoud, Marcel Schmelzer, Marco Reus und Luca Unbehaun.

Während Hummels (Knöchel), Dahoud (Knie), Schmelzer (Knie-OP) und Reus (Adduktoren) mit den Folgen ihrer Verletzungen aus der Vorsaison oder dem Sommer zu kämpfen haben, steckt bei Unbehaun ein anderer Grund dahinter.

Der BVB-Keeper wurde von einer Wespe gestochen und hat eine dicke Hand. Thomas Delaney wiederum arbeitete am Donnerstag individuell.