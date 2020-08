Am Samstagabend bestreitet Eintracht Frankfurt sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Beim 24-maligen niederländischen Meister PSV Eindhoven kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Leverkusen-Trainer Roger Schmidt. Ab 17.55 Uhr ist die Partie LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM zu sehen.

Seit Juli diesen Jahres trainiert Roger Schmidt die PSV Eindhoven. Vorher war er für zwei Jahre beim chinesischen Klub Beijing Sinobo Guoan unter Vertrag.

Nach dem 1:1 im ersten Testspiel dieser Saison gegen den AS Monaco und Niko Kovac, sollen für Frankfurt auch in dieser Partie möglichst viele Spieler die Chance bekommen sich zu beweisen. Hierzu will Chef-Trainer Adi Hütter in den Halbzeiten mit zwei verschiedenen Teams auflaufen.

"Ich möchte allen die Möglichkeit geben, 45 Minuten gegen einen sehr guten Gegner zu spielen. Das ist auch für die neuen Spieler eine sehr gute Möglichkeit, sich zu zeigen. Durch das Spiel morgen und das Training am Sonntag können wir die erste Vorbereitungswoche geschlossen über die Bühne bringen", so Hütter in einer Medienrunde vor der Partie.

Frankfurt testet noch gegen Ajax und Mainz

In der abgebrochenen niederländischen Liga kam die PSV Eindhoven nicht über einen vierten Platz hinaus. Mit einem Altersdurchschnitt von nur 23,7 Jahren besticht die Mannschaft mit einem extrem jungen Kader. Nur ein Feldspieler der Niederländer ist über 25 Jahre alt.

Frankfurt wird in der Vorbereitung insgesamt vier Mal testen. Die weiteren Gegner in den kommenden Wochen heißen Ajax Amsterdam und Mainz 05.

So können Sie Eindhoven - Frankfurt Live verfolgen: