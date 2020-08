Spätestens seit seinen Glanztaten beim Champions-League-Triumph im Finale gegen Paris Saint-Germain gilt Manuel Neuer als weltbester Torwart.

Das sieht auch Florian Kastenmeier so. "Er hat alles gehalten, was es zu halten gibt und ist der Beste der Welt", sagte der Torhüter von Absteiger Fortuna Düsseldorf in einem Mediengespräch.

Anzeige

Aber! Der 23-Jährige übte auch Kritik am Torwart des FC Bayern.

Kastenmeier: Neuer hat Mankos

"Rein fachlich und technisch gesehen hat er natürlich schon das eine oder andere Manko", bemängelte Kastenmeier, der in der Rückrunde der vergangenen Saison im Spiel gegen die Bayern fünf Gegentore kassierte. "Aber solange er die Dinger hält und Welttorhüter wird - was will man da groß meckern?", ergänzte er.