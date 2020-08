Während die letzten beiden verbliebenen deutschen Teams in der Champions League mächtig für Furore sorgen, sind auch die übrigen Bundesliga-Mannschaften nicht tatenlos. Alle Teams befinden sich schon mitten in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit und für die meisten Klubs geht es bereits am heutigen Samstag gegen die ersten Testspielgegner.

Während es Köln und Schalke mit eher unterklassigen Gegnern zu tun haben, testen Arminia Bielefeld und Freiburg schon gegen ernst zu nehmende Konkurrenten.

Anzeige

Die Testspiele der Bundesligisten am Samstag im Überblick:

VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach - MSV Duisburg (14.00 Uhr)

1. FC Köln - Blau Weiß Lohne (14.00 Uhr)

1. FSV Mainz 05 - Würzburger Kickers (14.30 Uhr)

SC Freiburg - Karlsruher SC (14.30 Uhr)

1. FC Union Berlin - Dynamo Dresden (14.30 Uhr)

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück (15.30 Uhr)

1. FC Köln - SV Deutz 05 (16.00 Uhr)

FC Augsburg - 1. FC Nürnberg (17.00 Uhr)

FC Schalke 04 - SC Verl (18.30 Uhr)