Für Borussia Dortmund steht am Sonntag das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers im schweizerischen Bad Ragaz an. Der Vizemeister trifft in Altach auf den Traditionsklub Austria Wien. (Testspiel Borussia Dortmund - Austria Wien am Sonntag LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Der österreichische Bundesligist wird seit kurzem von Dortmunds Ex-Coach Peter Stöger trainiert, der dort bei seinem früheren Verein seit Juli auch als sportlicher Leiter tätig ist.

Im ersten Vorbereitungsmatch auf die am 18. September beginnende Bundesliga-Saison 2020/21 besiegte der BVB den SCR Altach am Mittwoch mit 6:0.

Gutes Debüt von Bellingham

Dabei kamen auch die beiden Neuzugänge Jude Bellingham und Thomas Meunier zum Einsatz und deuteten gleich an, dass sie den Schwarz-Gelben noch viel Freude bereiten könnten.

"Er war an vielen Toren beteiligt, ist nach vorne gegangen in den richtigen Momenten. Er spürt, wenn er seine Position verlassen muss. Das hat er sehr gut gemacht", bewertete BVB-Coach Lucien Favre Bellinghams Leistung.

Favre hat gegen Altach viel ausprobiert - unter anderem sein altes Spielsystem mit Viererkette - und wird wohl auch gegen die Austria einiges experimentieren.

Sein Gegenüber rechnet sich für den Test nicht allzu viel aus. "Wir sind erst fünf Tage im Training und haben demnach keine großen Erwartungen. Das Spiel ist eine große Herausforderung für unserer junge Truppe. Wir befinden uns in einem Umbruch", sagte Stöger im SPORT1-Interview.

