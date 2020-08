Fabian Klos (l.) muss in der Saisonvorbereitung auf Stürmerkollege Andreas Voglsammer (r.) verzichten © Getty Images

Arminia Bielefeld muss in der Saisonvorbereitung auf Stürmer Andreas Voglsammer verzichten. Der 28-Jährige verletzte sich in einem Testspiel am Fuß.