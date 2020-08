Borussia Dortmund hat sich im Testspiel gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn mit einem 1:1 begnügen müssen.

Auf dem heimischen Trainingsgelände in Brackel erzielte Immanuel Pherai in der 30. Minute die BVB-Führung, Kai Pröger sorgte in der 67. Minute für den Endstand.

Die von Trainer Lucien Favre eingesetzte Viererkette zeigte sich mehrfach wacklig. Die Gäste hatten bereits in der ersten Hälfte einige gute Chancen und profitierten beim Treffer von einem Fehler von Erling Haaland, der den Ball nach einem Eckball dem Torschützen auf den Fuß spielte.

Zuvor hatte Dortmund Glück, als nach einem Abwehrpatzer von Emre Can Pröger den Ball an die Querlatte schoss. Auch Roman Bürki wirkte nicht immer komplett sicher und sah beim krachenden Gegentor etwas unglücklich aus.

Trotzdem zeigte sich BVB-Mittelfeldspieler Thomas Delaney nach der Partie bei Sky nicht unzufrieden: "Es war ein bisschen mehr Feuer drin. Das Spiel war nicht super, aber das wichtige waren die 90 Minuten. Wir spielen mit Mut. Es hat nicht alles funktioniert, aber von hinten sah das gut aus. Vom Taktischen her fehlt natürlich etwas bei den jungen Spielern. Aber die müssen das lernen."

Auch der Viererkette konnte der Däne positive Elemente abgewinnen. "Wenn wir mit Viererkette spielen, können wir vorne mehr laufen. Mehr offensive Spieler rein bringen", befand Delaney.

In einem zweiten Test trifft die Borussia ab 18 Uhr auf den VfL Bochum.

Die Westfalen blieben damit nach drei Siegen zu Beginn der Vorbereitung nun zum zweiten Mal in Folge sieglos. Am vergangenen Wochenende verlor der BVB gegen den holländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam sogar mit 1:3.

