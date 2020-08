Der FC Bayern hat die Verpflichtung des schottischen Junioren-Nationalspielers Barry Hepburn verkündet.

Schon Anfang August soll der 16 Jahre alte Flügelstürmer seinen Medizincheck an der Säbener Straße absolviert haben, nun ist der Deal in trockenen Tüchern. "Wir freuen uns sehr, dass es mit dem Transfer von Barry geklappt hat. Er ist ein Offensivspieler mit viel Potenzial, dem wir bei seinen weiteren Entwicklungsschritten helfen wollen", sagt Campus-Leiter Jochen Sauer in einem Statement auf der Bayern-Homepage.

Hepburn ist zunächst für die U17 des deutschen Rekordmeister eingeplant. Er ist der zweite Schotte, der in der jüngeren Vergangenheit den Sprung nach München wagte. Liam Morrison kam in der vergangenen Saison ebenfalls von Celtic, der 17 Jahre alte Innenverteidiger trainiert bei der U19 von Nachwuchs-Trainer Martin Demichelis.