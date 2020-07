Die drängendste Frage nach dem Klassenerhalt von Werder Bremen ist geklärt.

Florian Kohfeldt bleibt auch in der neuen Saison Trainer. Entsprechende SPORT1-Informationen bestätigte Bremen am Freitag. Die Bremer Verantwortlichen hatten ohnehin keinen Hehl daraus gemacht, mit Kohfeldt weitermachen zu wollen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

Baumann, Klaus Filbry und Hubertus Hess-Grunewald sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode

+++ Baumann führt Verletzungen als Hauptursache an +++

Baumann spricht: Im Fußball zählen Fakten und Ergebnisse. Wir haben eine historisch schlechte Saison gespielt und hatten viele Probleme. Als Geschäftsführer Fußball bin ich für die Rahmenbedingungen im sportlichen Bereich verantwortlich. Ich übernehme die Gesamtverantwortung für die Saison. Ich bin in der Lage, Fehler öffentlich einzustehen. Wir haben unser Ziel Europa absolut verfehlt. Wir haben Fehler gemacht. Mit Zusammenhalt haben wir uns aus einer mehrmals aussichtslosen Lage gerettet."

"Wir haben alle relevanten Bereiche kritisch analysierend aufbearbeitet. Wir haben Daten mit der letzten Saison und anderen Bundesligisten verglichen. Das gibt auch Rückschlüsse auf taktische Leistungen. Auch die Entscheidungen während der Saison wurden analysiert. Welche Fehleinschätzungen wurden getroffen, welche Symptome haben sich ergeben?"

"Wir hatten ein katastrophales Mitteldrittel. Die Hauptursachen lagen in der Vorbereitung, im ersten Drittel der Saison. Nach der Coronpause haben wir gezeigt, was in der Mannschaft steckt."

"Wir wollten besser werden als letzte Saison. Aber wir waren in einigen Bereichen aber zu ambitioniert und zu ehrgeizig. Der Überehrgeiz hat zu Fehlern und internen Problemen geführt und viel Kraft und Energie verursacht. Die Verletzungsseuche war nachweislich die Hauptursache für unsere Probleme. Über die gesamte Saison hatten wir etwa 2000 Ausfalltage."

"Allerdings müssen wir auch feststellen: Seit unseren Personalentscheidungen im Februar sind nahezu keine Verletzungen mehr dazugekommen. Vor der Coronapause waren wir im athletischen Bereich nicht wettbewerbsfähig. Da haben die meisten Spieler ihre erste Vorbereitung absolviert. Wir hatten durch die Ausfälle einen Qualitätsverlust zu verzeichnen. Es kam zu taktischen Einschränkungen, auch das Nachlegen während eines Spiels war nicht mehr möglich."

"In dieser Saison konnten wir nie wirklich trainieren als Mannschaft. Eine Stärke unseres Trainers, die Trainingsarbeit, konnte überhaupt nicht zum Tragen kommen."

"Eine weitere Folge war die Verunsicherung und das fehlende Selbstvertrauen. Wer unerwartet in den Abstiegskampf rutscht, kommt ins Zweifeln."

"Wir haben, nachdem wir uns von langjährigen Mitarbeitern getrennt haben, klare positive Erfolge gesehen."

Baumann über Transfers: "Wir haben den Kader im letzten Jahr mit ausnahme von Max weitestgehend zusammenhalten können. Wir wussten, dass wir Max nicht Eins zu Eins ersetzen können."

"Im Winter mussten wir spät reagieren mit Toprak, Selke, Lang. Viele Ideen sind nicht aufgegangen, einige Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Bei Toprak und Füllkrug lag das aber auch an Verletzungen."

"Wir sind vor der Saison ein finanzielles Risiko gegangen. Auch wenn wir die Spieler häufig in Schutz genommen haben, wissen wir auch, dass sie Mitschuld tragen an unserer mäßigen Saison tragen."

"Standardsituationen sind rein den Spielern zuzuschreiben. Das hat nicht smit den Die Spieler waren immer auf alles vorbereitet. Da waren wir nicht konsequent beim Verteidigen der Standardsituationen."

"Alle Spieler sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Führungsspieler konnten keinen Halt und Stabilität gegeben. Viele Führungsspieler, wenig wirklich dominante Typen. Was uns auch gefehlt hat, ist ein Gegenpol wie Max, der dem Trainer mal die Sicht der Mannschaft hinweist. Aber hier hat uns nicht nur Max gefehlt, sondern auch Niklas Füllkrug. In der Rückschau hätten wir vielleicht auch über die Veränderung des Themas Zielsetzung reden müssen, um die Sinne noch mehr zu schärfen."

"Wir werden durch die PK keine Aufbruchstimmung verbreiten können. Was wir aber versprechen können, ist, dass wir aus dieser Saison sehr viel gelernt haben. Wir sind aber von der Konstellation und dem Weg absolut überzeugt, von dem wir im - Gegensatz zu vielen Teilen aus Bremen - bundesweit sehr viel Anerkennung bekommen. Wir werden auch weitere Entscheidungen treffen in den nächsten Wochen."

"Wir müssen wieder der einfallsreiche Herausforderer werden wie in den vergangenen drei Jahren. Wir wollen eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Wir werden auch über weitere personelle Veränderungen im Trainerteam und Staff nachdenken."

+++ Bode: Werder muss Werder bleiben +++

Bode: "Den Klassenerhalt in diesem Jahr haben wir mit sehr viel Glück, sehr viel Zusammenerhalt, aber auch mit der Hilfe von Union Berlin geschafft. Uns ist klar, dass wir all diejenigen, die denken es gibt nur "Weiter so" oder "Köpfe rollen", nicht glücklich machen. Aber wir denken nicht so. Ein reines "Weiter so" darf es nicht geben, wir müssen uns verändern. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Man sollte nur nicht ständig die gleichen machen. Wir müssen besser werden.

Wir müssen uns aber auch treu bleiben. Unseren Werten, unserer Philosophie. Werder muss Werder bleiben. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Wir im Aufsichtsrat waren an allen Gesprächen beteiligt. Wir sind geschlossen zu der Überzeugung gekommen, mit den Erkenntnissen aus der Krisensaison, dass wir mit diesem Führungsteam weiter machen wollen. Mit der Geschäftsführung, mit Frank Baumann."

Bode erklärt: "Wir haben auch nicht alles falsch gemacht."

Über die Trainerpersonalie sagt er: "Es gab kontroverse und kritische Diskusionen darüber. Aber es gab nie eine Abstimmung über Florian, und wir haben immer ein gemeinsames Ergebnis gefunden."

+++ "Relegation war Nahtoderfahrung" +++

Hubertus Hess-Grunewald: "Auch für das Präsidium waren die letzten Tage und die Saison überhaupt schwierig. Wir haben am Dienstag eine lange Präsidiumsmitglied über mehrere Stunden gehabt. Wir haben die Saison sehr, sehr kritisch Revue passieren lassen. Es herrschte aber eine große Erleichterung, dass wir die Relegation geschafft und wir uns durchgesetzt war. Das war eine sportliche Nahtoderfahrung."

Das Präsidium stehe hinter den getroffenen Entscheidung und trage diese mit. "Die Entscheidungen sollen uns in eine bessere Zukunft führen."

+++ Kohfeldt bleibt Trainer +++

Klaus Filbry: "Für die vergangene Saison übernehmen wir gemeinsam die Verantwortung. Wir haben unsere Ziele ohne Wenn und Aber nicht erreicht. Wir wollen sicherstellen, dass so eine Saison nicht wieder passiert. Wir haben das intensiv analysiert. Vor allem Frank und Florian, aber auch in der Geschäftsführung. Wir haben die Saison auf allen Ebenen kritisch diskutiert."

Filbry erklärt: "In der personellen Konstellation, wie wir hier sitzen, werden wir weiterarbeiten." Das heißt: Florian Kohfeldt bleibt, wie von SPORT1 berichtet, Werder-Trainer. Und auch Frank Baumann wird weitermachen.

+++ Verantwortlichen sind da +++

Die Verantwortlichen betreten die Büne, die PK kann losgehen.

+++ Baumann stärkte Kohfeldt den Rücken +++

"Wir haben Florian immer das Vertrauen ausgesprochen und das auch in schwierigen Phasen öffentlich dokumentiert. Fast alle haben uns gesagt, wir werden das so nicht schaffen, wir brauchen einen neuen Impuls, einen neuen Trainer", sagte Geschäftsführer Sport Frank Baumann am Montag.

Doch Florian Kohfeldt habe "gezeigt, dass er auch solche Situationen meistern kann." Deswegen sei er der festen Überzeugung, dass dieser weiter Lust verspürt "den Weg weiterzugehen. Florian hat genug Kraft und Power, um das auch in der neuen Saison mit aller Überzeugung und Energie anzugehen."