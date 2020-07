Werder Bremen wird im letzten und entscheidenden Spiel der Saison mit einem neuen Trikot auflaufen.

Dies gab der Bundesligist kurz vor Anpfiff des Rückspiels in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim bekannt.

"Ein entscheidender Abend steht bevor! Zu diesem Anlass läuft unser Team heute mit dem neuen Stadt-Trikot auf – die Speckflagge im Nacken, unsere Heimstätte auf der Brust und die Raute auf dem Herzen!", twitterte der Klub, der für einen Verbleib in der ersten Liga einen Sieg oder ein Remis mit Toren braucht (Relegation: 1. FC Heidenheim - Werder Bremen um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Im Hinspiel war Bremen im eigenen Stadion gegen den Zweitligisten nicht über ein torloses Unentschieden hinaus gekommen.

Mit drei Veränderungen geht Kohfeldt in das Alles-oder-Nichts-Spiel. Für den gesperrten Niklas Moisander sowie Philipp Bargfrede und Niclas Füllkrug kommen Kevin Vogt, Ludwig Augustinsson und Joshua Sergant in die Partie.Bei den Gastgebern darf Vereins-Ikone Mark Schnatterer, der im Hinspiel zunächst auf der Bank saß, von Beginn an ran - zudem steht Robert Leipertz in der Startelf.