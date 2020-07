Nach dem 6:1-Sieg am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln feierten die Fans des SV Werder schon so euphorisch, als ob der Klassenerhalt geschafft worden sei.

Dabei hatten die Bremer lediglich in letzter Sekunde noch den direkten Abstieg verhindert. Die endgültige Entscheidung über die kurzfristige Zukunft fällt aber erst in den nächsten Tagen mit den beiden Relegationsspielen gegen den Zweitliga-Dritten 1.FC Heidenheim. (Bundesliga-Relegation, Hinspiel: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim, Do. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

"Wir sind durch so viele Täler gegangen, da sind diese zwei Spiele ein Geschenk für uns", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt vor dem Hinspiel in Bremen.

Werder Bremen - Heidenheim: Bremen Favorit

Sport-Geschäftsführer Frank Baumann ergänzte: "Es ist grundsätzlich ein besseres Gefühl, die Entscheidung wieder selbst in der Hand zu haben."

Obwohl Kohfeldt "grundsätzlich gern Favorit ist" warnt der 37-Jährige vor dem Außenseiter: "Die Heidenheimer können Dinge, die uns gefährlich werden können. Aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es bei uns jemand zu leicht nimmt. Wir wollen es jetzt positiv zu Ende bringen."

Verzichten muss Kohfeldt im Weserstadion lediglich auf den gelbgesperrten Abwehrspieler Kevin Vogt. Für das Rückspiel in Heidenheim steht die Leihgabe von der TSG Hoffenheim wieder zur Verfügung.

So können Sie Werder - Heidenheim live verfolgen:

Livestream: DAZN, Amazon Prime Video

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

mit Sport Informations Dienst (SID)