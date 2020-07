Schalkes Flügel-Flitzer Rabbi Matondo hat die eigenen Fans verärgert. Der 19 Jahre alte Flügelflitzer ließ sich im Urlaub beim Training nämlich im Trikot von Erzrivale Borussia Dortmund ablichten.

Dafür erhielt er nun eine klare Telefon-Ansage von Schalke-Boss Jochen Schneider!

S04-Sportchef Schneider klärt auf: "Ich habe Rabbi Matondo am Telefon mehr als deutlich gemacht, was ich von so einer unüberlegten Aktion halte. Er ist zwar erst 19 Jahre alt, aber das darf ihm trotzdem nicht passieren. Wir haben ihm klar gesagt, dass er auf und neben dem Platz die passende Reaktion auf sein Fehlverhalten zeigen muss."

Wie kam es zu dem Trikot-Aussetzer? Matondo trug das schwarz-gelbe Jersey von Jadon Sancho. Der Waliser und der Engländer sind gute Freunde, spielten vor Matondos Schalke-Wechsel im Januar 2019 (für rund 10 Mio. Euro) einst bei Manchester City zusammen.

Damals sagte Matondo über Sancho: "Er ist ein Vorbild für mich."

Im Laufe des Nachmittags wird sich der Angreifer zu seinem Trikot-Fauxpas äußern.