Leroy Sané ist endlich in München angekommen. Neben sportlicher Klasse bringt der Nationalspieler auch jede Menge Glamour zum FC Bayern mit.

Auf Instagram zählt der 24-Jährige derzeit rund 5,2 Millionen Abonnenten aus aller Welt. Das ist viel, doch im internen Rennen um den "Instagram-König" reicht das beim Rekordmeister nur zu Platz sechs. Erobert der ehemalige Schalker aber auch die Bayern-Herzen, könnte er im Ranking schnell aufsteigen.

Coutinho führt Liste an

Derzeitiger Spitzenreiter unter den Stars des Rekordmeisters ist ein Leihspieler: Philippe Coutinho folgen auf der sozialen Plattform grob 22,3 Millionen Fans.

Der Brasilianer machte sich bereits in England beim FC Liverpool viele Freunde, ehe er zum FC Barcelona wechselte. Der FC Bayern einigte sich mit dem 28-Jährigen auf eine Verlängerung des Leihvertrages, damit er bis Ende August in der Champions League für die Roten an den Start gehen kann.

Lewandowski und Neuer folgen

Auf Rang zwei befindet sich Top-Stürmer Robert Lewandowski mit 17,6 Millionen Followern. Der polnische Torschützenkönig sorgt nicht nur in der Bundesliga für allerhand Aufsehen, sondern genießt längst auch international den Ruf, einer der besten Goalgetter der Welt zu sein. Platz drei belegt Nationaltorhüter Manuel Neuer mit rund zehn Millionen Instagram-Fans.

Die Followerzahlen der Bayern-Stars auf Instagram im Ranking:

1. Philippe Coutinho (22,3 Millionen Fans)

2. Robert Lewandowski (17,6 Millionen)

3. Manuel Neuer (10 Millionen)

4. Thomas Müller (7,4 Millionen)

5. Jerome Boateng (6,4 Millionen)

6. Leroy Sané (5,2 Millionen)

7. Thiago Alcantara (5 Millionen)

8. David Alaba (4,9 Millionen)

9. Joshua Kimmich (2,8 Millionen)

10. Benjamin Pavard (1,7 Millionen)

11. Serge Gnabry (1,6 Millionen)

12. Lucas Hernández (1,4 Millionen)

13. Alphonso Davies, Corentin Tolisso, Leon Goretzka, Kingsley Coman (jeweils 1,1 Millionen)