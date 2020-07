Der FC Schalke 04 verlagert sein Sommer-Trainingslager zugunsten der Liebe in einen anderen Ort.

Der Revierklub fährt seit vielen Jahren durch eine Kooperation ins Hotel Schloss Mittersill in Zell am See zum Trainingslager in die österreichischen Alpen.

Anzeige

Nun verlegen die Königsblauen ihr Trainingslager, da zum selben Zeitpunkt eine Hochzeitsfeier in dem Hotel stattfindet. Grund für die Überschneidung ist der späte Saisonbeginn, bedingt durch die Corona-Pandemie. Eigentlich hat Schalke aber Vorrecht bei der Belegung des Hotels.

Im Zeichen der Liebe verzichten die Gelsenkirchener aber auf das Hotel und suchen sich einen anderen Ort. "Diese Reaktion von der Vereinsführung war wirklich unglaublich verständnisvoll und herzlich. Die haben mir meine Hochzeit gerettet – und dafür bin ich den Schalkern sehr, sehr dankbar", wird die Braut in der WAZ zitiert.

Am Montag hatte der Klub bereits mitgeteilt, dass "wegen einer Terminüberschneidung mit bereits getätigten privaten Buchungen keine ausreichenden Kapazitäten vorhanden" seien, worauf man "selbstverständlich Rücksicht" nehme.

S04-Boss: "Vielleicht sind wir ja doch nicht so doof ..."

Vom 21.-29. August will der FC Schalke 04 ins Trainingslager - wo es nun hingeht, will der Klub schnellstmöglich bekannt geben.