Seit fast vier Wochen ist der Wunsch-Transfer der Bayern perfekt: Leroy Sané unterschrieb Anfang Juli beim deutschen Rekordmeister bis 2025.

Am Donnerstagnachmittag wird der Neuzugang nun auch offiziell vorgestellt und spricht auf einer Pressekonferenz erstmals mit den Medien.

Der PK mit Sané, dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge sowie die Sportvorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gibt es ab 14 Uhr hier im LIVETICKER.

+++ Welchen Beitrag leistet Sané?+++

Sané: "Ich möchte meinen Beitrag leisten und der Mannschaft helfen, die Spiele zu gewinnen. Die Mannschaft ist voll mit Top-Spieler und wenn wir alle zusammen harmonieren, können wir unsere Ziele erreichen."

+++ UCL-Sieg mit Bayern? +++

Sané: "Die Champions League zu gewinnen ist allgemein schwer. Ich habe etwas neues gesucht und für mich war bei einem Wechsel klar, dass der Verein das Potential haben muss, sie zu gewinnen. Und das kann Bayern. Die Mannschaft ist auf einem Top-Niveau, Hansi hat sie sehr gut eingestellt."

+++ Rummenigge zu Alaba/Thiago +++

"Beide haben Vertrag bis 2021 und werden beide das Achtelfinale gegen Chelsea bestreiten, danach käme das Final-Turnier. Da werden sie auf jeden Fall dabei sein."

"Thiago hat offensichtlich seine Entscheidung getroffen und in diesem Jahr schon weg. Bei David muss man abwarten. Die Transfersummen haben sich merklich nach unten bewegt, die Gehälter nicht, da scheint der ein oder andere Berater noch der Meinung zu sein, dass trotz Corona die Welt noch in Ordnung ist. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, zu einer Kompromisslösung zu kommen."

"Beide haben Vertrag bis 2021. Option Nummer eins ist Verlängerung, das ist die präferierte, bei Thiago halte ich das für schwierig, bei David Alaba wird man abwarten müssen. Option zwei sie bleiben hier bis 2021, oder wir entscheiden, wir lassen sie früher gehen und erzielen eine Ablöse. Wichtig ist, was will der Spieler?"

"Für den Fall, dass sie uns verlassen, werden wir nur ab einer gewissen Summer zustimmen. Einen Summer-Sale wird es beim FC Bayern nicht geben."

Gehaltspoker bei Alaba? "David kann sich vorstellen, in München zu bleiben. Dass es für ihn bei Vertragsverlängerungen um die Finanzen geht, ist auch kein Geheimnis. Wir haben die Karten offen auf den Tisch gelegt und jetzt liegt es an seinem Berater und am Ende an ihm, ob er bleiben möchte. Das ist unsere Option Nummer eins. Wir müssen aber auch nicht aufs Gaspedal drücken, Thiago und David sollen sich auf die UCL konzentrieren."

+++ Sané zur Rückennummer +++

Sané: "Die 7 war frei und die 10. Ich habe mich für diese Nummer entschieden, weil ich Verantwortung übernehmen will und vorangehen will. Ich hab meine Ziele und die will ich erreichen, mache mir da aber keinen Druck wegen der Nummer."

+++ Sané zu Werner und Havertz +++

Sané: "Es steht außer Frage, dass Deutschland eine gute Jugendarbeit hat, das weiß die ganze Fußballwelt. Deswegen ist es für Mannschaft auf dem Ausland attraktiv, da zuzuschlagen."

+++ Auf welchen Positionen ist Verbesserungspotential? +++

Salihamidzic: "Wir haben regelmäßige Meetings mit Hansi Flick und schauen, wo wir noch Bedarf haben. Wir schauen, wer uns noch verlässt und werden dann reagieren. Unsere Mannschaft ist im Moment sehr gut aufgestellt, aber der Kalender nächstes Jahr verlangt auch einen guten Kader und deswegen werden wir uns dementsprechend aufstellen."

+++ Wie lief der Kampf um Sané? +++

Salihamidzic: "Wir haben letztes Jahr schon angefangen und waren kurz davor, dann hat sich Leroy verletzt und es war schwierig, das umzusetzen. Alle im Klub, Uli Hoeneß, Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge waren der Meinung, dass er uns noch weiter verstärken kann, auch wenn wir bereits gute Jungs auf den Außenbahnen haben. Das stand immer im Vordergrund, weshalb wir uns festgebissen haben und es umgesetzt haben."

"Es gab viele Hürden zu überwinden, am Ende muss man sich auch bei Manchester City bedanken, dass das so gut geklappt hat."

+++ Verbesserungspotential bei Sané? +++

Sané: "Ich spiele viel mit meinem linken Fuß, den rechten kann ich noch verbessern. Im Positionsspiel habe ich bei Manchester City habe ich schon einen riesen Schritt gemacht und will das hier auf das nächste Level heben."

+++ Kahn zu Nübel +++

Kahn: "Es gilt, sich jetzt zu aklimatisieren und die Kollegen kennenzulernen. Er will jetzt Stück für Stück Fuß fassen, für ihn ist das hier auch eine mittelfristige Aufgabe, er will sich das ein oder andere Jahr geben, um irgendwann in Manuel Neuers Fußstapfen zu treten. Im Moment ist Manuel die Nummer eins."

+++ Transfers in Zeiten von Corona +++

Salihamidzic: "Der Markt vorher war überhitzt, jetzt ist er Corona-geschädigt. Wir wissen, dass der Kalender nächstes Jahr schwierig ist, aber das ist für alle gleich. Wir haben bis zur Winterpause nur englische Wochen. Wir werden mit Hansi auch wieder die Jugendspieler hochziehen."

"Der Transfermarkt ist bis 5. Oktober offen und wir werden die Tür nicht zumachen und unsere Augen offen halten und schauen, was für uns möglich ist."

+++ Rummenigge zum Stand bei Thiago und Alaba +++

"Bei Thiago ist der Stand, dass Hasan Gespräche mit ihm hatte und die waren immer sehr positiv und optimistisch. Vor einiger Zeit hat er mitgeteilt, dass er zum Abschluss seiner Karriere etwas neues ausprobieren möchte. Bis dato hat uns aber noch kein Klub kontaktiert, der in konkrete Gespräche mit uns eintreten will."

"Fakt ist, dass wir mit Thiago und Alaba die noch ausstehenden Champions-League-Spiele bestreiten wollen."

"Hasan ist in Gesprächen mit dem Berater von David. Wir möchten den Vertrag auch hier grundsätzlich verlängern, aber es gibt noch keine Lösung."

+++ Wieso ging es so schnell? +++

Sané: "Der Wechsel ging natürlich relativ schnell, mit Hasan war ich mir schnell einig. Wir wollten vor der Champions League noch genug Zeit haben, um mich einzugewöhnen und auch für den Umzug mit meiner Familie."

+++ Stand ein Bayern-Wechsel schon früher im Raum? +++

Sané: "Mit Franck Ribéry und Arjen Robben wäre es damals schwer gewesen, Spielzeit zu bekommen. Deswegen bin ich erstmal einen anderen Weg gegangen. Jetzt freue mich aber riesig auf die Aufgabe und dass ich hier sein kann."

+++ Haben ihn auch Bayern-Profis überzeugt? +++

"Der nervigste war Joshua Kimmich, der hätte mich am liebsten jeden Tag angerufen und gefragt, wie die Sache ist."

+++ Kahn: Er kann den Unterschied machen +++

"Er ist definitiv der Spieler, der den Unterschied machen kann."

+++ Salihamidzic spricht +++

"Wir haben mit Serge und Kingsley zwei Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkkeiten, aber mit ihn haben wir nochmal jemanden, der sich auf engem Raum durchsetzt und vor allem schnell ist."

"Er ist mental stark und kann Leistungen unter Druck bringen."

+++ Rummenigge: Transfer hätte schon früher geklappt +++

"Der Transfer von Leroy hätte letztes Jahr womöglich schon geklappt, wäre die Verletzung nicht gewesen."

"Bei den Ausdauer-Sprints heute war Leroy immer der Schnellste, es war ein hartes Duell zwischen ihm und Lewandowski."

+++ Erster Eindruck +++

"Beim Gruppentraining hab ich einige schon getroffen. Einige kenne ich von der Nationalmannschaft. Alles läuft bisher sehr gut."

