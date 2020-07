Der Poker um die Zukunft von David Alaba bleibt eine zähe Angelegenheit.

FCB-Vorstandsmitglied Oliver Kahn hat sich nun zum Stand der Vertragsverhandlungen des FC Bayern München mit dem Abwehrchef geäußert.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir verhandeln und miteinander sprechen. Natürlich wollen wir auch David Alaba hier beim FC Bayern halten", sagte der ehemalige Weltklasse-Keeper bei Magenta Sport.

Kahn lobt Alaba als Leader bei Bayern

Kahn lobte den 28-Jährigen, der noch bis 2021 an den FCB gebunden ist, in den höchsten Tönen: "Was er gezeigt hat, nicht nur in dieser Saison, auch in der letzten Saison, das ist aller Ehren wert, das ist top. So einen Spieler braucht man auch als Leader in der Innenverteidigung."

Nach Informationen von SPORT1 kann sich der Österreicher durchaus vorstellen, seine Karriere in München zu beenden.

Mit seinen starken Leistungen hat Alaba allerdings auch international auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt wurde er unter anderem mit Manchester City und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Verständnis für Gedanken an Barca oder ManCity

Dass Alaba mit einer Vertragsverlängerung bei den Bayern noch zögert, kann Kahn nachvollziehen: "Ich verstehe aber auch - David ist jetzt schon ewig lange hier - dass sich ein Spieler da dann auch mal Gedanken macht, vielleicht auch zum letzten Mal in der Karriere einen großen Wechsel zu machen. Das ist ganz normal."

Man müsse jetzt schauen, ob man einen Weg finden könne, der beide Seiten zufriedenstelle.