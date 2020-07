Eine Kettensäge, ein Türsteher und ein leicht genervter Vater - für Erling Haaland lief das Wochenende nicht gerade, wie man es beim Dortmunder Superstürmer vermuten würde.

Haaland pendelte zwischen einsamen Wäldern seiner norwegischen Heimat und dem Nachtleben - aber der Reihe nach.

Anzeige

Am Samstagnachmittag postete der 19-Jährige ein Urlaubsfoto mit einer Kettensäge in den Händen. "Der Winter naht", schrieb Haaland bei Instagram - und zeigte sich auf einem Foto, wie er mit dem Arbeitsgerät im Anschlag in einem Fluss steht.

Zusammen mit Vater Alf-Inge, früherer Star von Manchester United, sammelte er Holz für die kalte Jahreszeit. Auch wenn sich einige BVB-Kollegen, wie Jadon Sancho oder Julian Brandt, lustig darüber machten - das Foto festigte Haalands Ruf als Familienmensch ohne Starallüren.

Haalands Ärger mit dem Türsteher

Dann aber machte sich Haaland aus den Wäldern Norwegens auf ins Nachtleben - mit weniger idyllischem Ausgang. Auf einem Video ist zu sehen, wie sich der Jungstar vor einem Club in Stavanger mit einem Türsteher anlegt, der ihn zurückdrängt und auffordert, das Gelände zu verlassen.

DAZN gratis testen und die Bundesliga auf Abruf erleben | ANZEIGE

Wie die Ruhrnachrichten erfahren haben, soll der Sicherheitsdienst den Dortmunder Stürmer gebeten haben zu gehen, damit sich wegen des Promis kein gefährlicher Menschenauflauf bildet.

Haaland, der bisher nicht gerade dafür bekannt ist, ein ausschweifendes Nachtleben zu führen, ließ sich davon allerdings nicht beirren und zog einfach zum nächsten Club. Ein weiteres Video zeigt, wie Haaland eine Konfetti-Kanone für seinen Kumpel zündet.

Auch wenn es am Ende gut ausging, so blieb Haaland Junior am Sonntag der strenge Blick seines Vaters nicht erspart.

Mit einer Axt in der Hand postete Alf-Inge Haaland ein Bild bei Instagram und richtete einen dringenden Appell an seinen Sohn: "Zurück zur Arbeit, Erling. Das Nachtleben in der Stadt ist nichts für dich."